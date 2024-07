Проклятието Дрейк застигна Канада, рапърът загуби 300 хил. долара

Аржентинският национален отбор по футбол нанесе удар върху канадския рапър Дрейк, който загуби заложените 300 000 долара за победа на родината му в полуфиналите на Копа Америка 2024.

Канада претърпя поражение с 0:2 от световните шампиони, а от впоследствие от Аржентинската футболна федерация използваха в профила си в социалната мрежа "Инстаграм" песен на съперника на Дрейк - американския рапър Кендрик Ламар, за да му изпратят послание. Става дума за песента "Not like us", с която Ламар критикува канадския артист.

Преди мача Дрейк публикува снимка, с която показа, че при успех със залога от 300 000 долара ще спечели 2,88 милиона. Както е известно, рапърът изобщо не го бива в залозите. Факт е, че когато той заложи на едно нещо, обикновено става обратното.