Когато Ямал е на 6 месеца, Меси го къпе (снимки)

Когато настоящата най-големя звезда на Евро 2024 Ламин Ямал е на едва 6 месеца, той е от Лео Меси.

Всички това се случва през далечната вече 2007. Кадърът, който мнозина са забравили, е дело на фотографа Жоан Монфорт.

Снимките са за благотворителна кампания - съвместна инициатива на каталунския вестник "Спорт" и тогавашния партньор на "Барселона" - УНИЦЕФ. И са направени в съблекалнята на стадиона на каталунците - "Камп Ноу".

Лео Меси едва ли е знаел, че ще ориса бъдещата голяма звезда на футбола.

Родителите на Ламин Ямал се съгласяват да участват във фотосесията с бебето им, снимано с Меси и съотборниците му.

"Началото на две легенди", написа таткото на Ямал преди още седмица.