Илия Груев: Да загубиш финала на "Уембли" бе съсипващо, но аз ще постигна нещо с "Лийдс"

Българският национал Илия Груев даде обширно интервю пред The Athletic, което е спортното издание от портфолиото на авторитетния The New York Times.

В него 24-годишният халф говори за горчивината от загубения финал за изкачване във Висшата лига на Англия, в който той и колегите му от "Лийдс" отстъпиха с 0:1 срещу "Саутхемптън" на "Уембли". Също така обяснява за периода си на адаптация в състава на йоркширци, ролята на мениджъра Даниел Фарке и своя баща Илия Груев-старши.

Националът също така посочва целите за новия сезон с "Лийдс".

"Първите две седмици след финала болеше. След такъв мач не искаш да мислиш много за футбол, затова се опитваш да правиш нещо друго.

След това на третата или четвъртата седмица започваш да работиш усилено и искаш да се върнеш, за да видиш съотборниците си, да играеш футбол и да започнеш отново. Искам да направя нещо, да се изявя и да постигна нещо с "Лийдс", казва Груев

"Срещнахме се в деня след финала, беше съсипващо и мнгоо трудно. Треньорът каза, че е лошо усещането, но това е футболът и трябва да се поучим от него. Той ни каза да се приберем, да правим каквото искаме, но когато се върнем за предсезонната подготовка, започваме отново и трябва да забравим случилото се.

Започнахме с нова енергия и това е хубавото на футбола, можеш да промениш нещата много бързо и да забравиш за тях, защото футболът е ежедневие.

Когато колективът е заедно, няма значение дали си спечелил промоцията, тези неща помагат да растем заедно", продължава размислите си българинът.

"Трябва да сме реалисти. В началото отборът играеше добре, а Итън Ампаду се представяше добре на моята позиция. Треньорът беше много открит с мен, говорихме и ме помоли да бъда търпелив. Каза ми, че когато дойде шансът ми, трябва да съм готов да покажа какво мога.

Футболът понякога е такъв, трябва да имаш търпение и е важно през тези седмици или месеци да работиш здраво.

Трябва да си професионалист. Треньорът не е някой, който трябва да те мотивира всеки ден или да ти казва какво да правиш всеки ден. Трябва да работиш здраво и да покажеш, че искаш да помогнеш на отбора и да подхождаш всеки ден с добро представяне на терена. Всички сме професионалисти, защото никой няма да те чака. Трябва да предприемаш действия", обяснява за периода си на адаптация опорният полузащитник.

"Знам точно какво трябва да правя на моята позиция. Хубаво е, защото трябва да поемаш отговорност на този пост, трябва да говориш много и да помагаш на съотборниците си да се организират. Много ми отива.

Баща ми (Илия Груев-старши - б.р.) беше по-офанзивен играч. Той често се шегува, че е бил много по-опасен пред вратата от мен. Той имаше много голямо влияние. Говоря с него почти всеки ден, не само за футбол, но и за живота и други неща. Той гледа колкото може повече мачове и след това ги обсъждаме.

Винаги е хубаво да има човек, който може да ти помогне с малките неща. Той не е строг с мен – когато имам лош ден.

Честен е, което ми помага. Няма да ми каже, че съм играл добре, когато съм бил зле", споделя Груев-младши.

"Не очаквам борбата за изкачване във Висшата лига да бъде като миналата година с 4-те отбора, които имаха толкова много точки.

Очаквам трудни мачове, няма да е лесно отново. Като отбор искаме да се подобрим, за да покажем, че сме дори по-добри от миналия сезон. Това е целта за сезона. Просто е - работите усилено всеки ден, имате една цел, един фокус. Ние знаем какво е нужно да направим", завършва асът на национални ни отбор.