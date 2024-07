Културата на победителя - захапването на медала

Безкрайната традиция - захапване на олимпийския медал при получаването му - неразкрита тайна защо всички спортисти го правят? Емоционална привързаност или фотографски трик?

Това е един от странните феномени в модерния спорт, но е нещо, което виждаме звездите от различните дисциплини да правят. От Олимпийските игри до спечелването на Висшата лига или ФА Къп, атлетите често захапват това, което е едно от може би най-ценните неща, до които могат да се докоснат като професионалисти на терена. Кристиано Роналдо също позира според спортните тенденции СНИМКА: @Afcmex_ / Twitter

Тенис легендите също са забелязвани да го правят при победа.

В Обединеното кралство, победата на Великобритания през 1991 г., в дисциплината щафета 4x100 м. , е един от първите документирани моменти, когато победителите са забелязани да захапват медалите си.

Всичките четирима победители: Дерек Редмънд, Джон Реджис, Роджър Блек и Крис Акабуси, позират със златните медали между зъбите си, по време на турнира в Токио.

Други легендарни спортисти, които са извършвали това действие са още: най-бързият мъж на Земята, Юсейн Болт, както и най-великият плувец на всички времена, Майкъл Фелпс. Американския отбор по баскетбол 3х3 СНИМКА: @ryanquigz / Twitter

Иконата на Великобританския отбор, Том Далей, също прави подобно нещо след като печели първия си златен медал на Олимпийските игри в Токио, заедно със своя съотборник Мати Лий, в дисциплината Скок във вода: 10 метра синхронно.

Дори отговорниците за социалните мрежи на олимпиадата в Токио правят препратка към тази практика в Туитър, където обявяват, че медалите не са „ядливи", защото са направени от „материал, рециклиран от електронни устройства, дарени от японското общество", добавяйки обаче" „Така че, не трябва да ги хапете... но знаем, че въпреки това ще" Юсейн Болт СНИМКА: @FitzDunk / Twitter

През 2012 г., Дейвид Валечински, президент на Интернационалната общност на Олимпийски историци, говори пред СиЕнЕн за феномена и на първо място защо атлетите го правят.

Както изглежда, действието е по-скоро трик, който е искан от атлетите, когато им се връчват наградите от официалните лица на турнирите.

„Станало е като обсесия сред фотографите.", казва Валечински. „Мисля, че гледат на това като емблематичен момент, който могат да заснемат, като нещо, което вероятно ще могат да продадат. Не мисля, че е нещо, което атлетите биха направили сами." It's not just for the camera 🤯🏅 Публикувахте от LADbible в Неделя, 28 юли 2024 г.

„Всички спортове имат своите ексцентричности," казва Франк Фарли, професор от Университета Темпъл във Филаделфия и бивш президент на Американската психологическа асоциация. ,,Ако искаш да бъдеш част от печелившия дух, тази култура на печелене, участваш в тази практика. Това прави медала личен. Става като емоционална връзка с постижението."

Като всяко нещо, и в това се крие риск. През 2010 година, по време на Зимните олимпийски игри във Ванкувър, Канада, немският спортист Давид Мьолер чупи един от зъбите си, докато позира за фотографите на Игрите.

„Фотографите искаха снимка как държа медала само със зъбите си", казва Мьолер пред немския вестник Билд. „По-късно, докато вечерях, забелязах, че ми липсваше част от зъба.", разказват от Лад Байбъл.