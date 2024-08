ТикТок гръмна със задкулисни видеа на олимпийските атлети

Видеата, в които създателите на съдържание за социалните мрежи показват своите нови придобивки, винаги са били сред най-популярните и наложени тенденции. Покрай нарастващата популярност на съдържанието, свързано с Олимпийските игри, голяма част от атлетите споделят подобен тип видеа със своите последователи в платформата ТикТок. Спортистите показват как разопаковат екипите си и подаръците, осигурени от спонсорите на Игрите, като не пропускат да разкрият как тече животът в Олимпийското село.

Coco Gauff’s first Olympic Blog from her TikTok. Of course I commented we want more! 😍 pic.twitter.com/Qm6v6Pb8mV — LaWanda (@lawanda50) July 24, 2024

Видеата, свързани с Олимпиадата, събират милиони гледания. Феновете на спортистите отдадено следят да видят екипите, които любимците им носят във френската столица това лято.

В едно от тези видеа, лекоатлетката Алика Шмит демонстрира как изглеждат полата и суичърът с четвърт-цип, подготвени за нейния отбор, Германия. В друго, австралийския бегач на щафети Тайлеб Уилис, се наслаждава на своя жълто-зелен екип, дело на известна фирма за спортно облекло. Finally, ada yang athlete review Halal Food Section dkt Olympic Village dining hall !!!



People comment cakap halal food section at any work function is always where the best food is (same as her team)😋



I love her content on TikTok 🫶🏻✨️ pic.twitter.com/XZ2JJeZKAp — イワン (@iwaaaaannn) July 28, 2024

Olympic Tiktok: Sunisa Lee (USA)



Video: @sunisalee pic.twitter.com/GhRsCoL5yG — International Gymnast Media (@2023igmedia) July 22, 2024

Вълнението на атлетите и на множеството хора, които с интерес следят видеата им, говори много за влиянието, което притежава стилът. Културната идентификацията на екипите, които атлетите носят на терана и извън него, поражда многобройни дискусии в социалните мрежи. Имайки предвид, че тазгодишните Олимпийски игри са определени като „най-мащабните някога", когато става въпрос за модата, фактът, че са спонсорирани от най-големия световен моден конгломерат, е достатъчно определящ.

Масово се обсъжда кои са най-добрите и най-лошите екипи, като тези дискусии трупат много ефирно време онлайн. Както изглежда, изисканите бродирани униформи на отбора на Монголия са сред фаворитите за златен медал по този критерий.

Team Haiti Olympic Ceremony Outfits Explained!🇭🇹

Haitian-Italian designer Stella Jean, a pioneer in promoting diversity & inclusivity in the fashion industry, is set to design uniforms for Team Haiti at the Paris Olympics.

Source: erikabazholland/TikTok pic.twitter.com/53pPdo9X5j — Lunionsuite 🇭🇹 (@LunionSuite) July 11, 2024

Видеата с новите придобивки на атлетите не са единственото съдържание, което е споделено в социалните мрежи преди началото на Игрите. Олимпийците качват влогове от пътуванията си към Олимпийското село от всички краища на света. Тенисистката Коко Гоф, която е част от отбора на Съединените щати, сподели с последователите си кадри на добре изглеждаща самолетна храна, след което американката се отпуска за кратка дрямка.

1. 🇫🇷💩Stuffy rooms and cardboard beds. The Olympic village in Paris is worse than a prison, athletes complain. There're no refrigerators, televisions or coffee machines. There're no air conditioners either. Olympians must purchase their own toilet paper. pic.twitter.com/bZh23UPMeK — Vitaliy V (@VitaliyV13) July 24, 2024

В самото село, спортистите разкриват всички мистерии, съпътстващи настаняването им. Членовете на датския отбор по хандбал показват как са украсили чисто белите стени в стаите си с техни снимки и дори са закачили знамето на страната си.

Условията в стаите, но най-вече видът на леглата, са може би най-обсъжданата тема. Британецът Том Дейли сподели видео, в което показва леглата, които са направени от картон и са покрити с юргани с логото на Париж 2024. От своя страна, освен бърз тест на здравината на леглото си, тенисистката Наоми Осака осигури на последователите си кадри зад кулисите на неща, на които малцина могат да станат свидетели.

Daria Saville and Ellen Perez test out the cardboard beds at the Olympic Village. 😂

BTW Daria has other videos on her Instagram from prior days showing the village, dining areas, etc. 😃 pic.twitter.com/bLjGgGSeeo — LaWanda (@lawanda50) July 20, 2024

Освен всичко останало, споделяното съдържание е и затрогващо. ,,Да бъдещ сред всички тези различни култури е страхотно", казва австралийската ватерполистка Тили Киърнс в едно от своите видеа. В него се чува и пеенето на някой от другите отбори, идващо от съседната сграда.

,,Олимпийската страна на ТикТок ме просълзява", пише потребител.

Според Роло Голдстауб, отговорника за спортни сътрудничества в приложението, американската състезателка по ръгби, Илона Махер, е ,,най-пробивната звезда в ТикТок от Олимпиадата в Токио".

Към днешна дата, ръгбистката има повече от милион последователи, а съдържанието ѝ достига до близо 95 милиона лайка. ,,Тя просто се справи изключително добре с това да бъде себе си, да бъде креативна, вдъхновяваща и забавна", добавя той. Махер вече публикува видеа от Олимпийското село, което сравнява с вилата от любовното риалити предаване Лов Айлънд. В едно от видеата си състезателката показва новия си тоалет, вживявайки се в ролята на участничка в предаването.

Тази Олимпиада може да бъде обявена като първата истинска „ТикТок Олимпиада". След като приложението излиза месец след края на Игрите в Рио през 2016 г., първият шанс на платформата да блесне беше по време на Токио 2020 г., които се проведоха през 2021 г. заради отлагането, наложено от световната пандемия с Ковид-19. Сега, тя е „реална част от спортната индустрия и екосистемата", каза Голдстауб. Спортът вече е част от петте най-търсени и вълнуващи теми за ТикТок аудиторията.

Много от участниците се надяват да получат капитал от тези две седмици на прекомерно внимание. „Тези атлети, и особено онези, които се състезават в по-слабо финансираните спортове, сега са изправени пред явен натиск, дали от собствените си федерации или от спонсорите, които искат да примамят, да отидат там и да споделят историите си в социалните мрежи.", казва Холи Гилбертсон, мениджърски партньор на Пейсър, спортният отбор във водещата младежка културна агенция Дъ Диджитъл Фейри.

„За разлика от Световната купа, където мъжете и жените са много добре познати на зрителите, можете да подминете някой от тези атлети на улицата и да не знаете кой е.", допълва тя.

„През следващите две седмици, докато траят Игрите имат възможност да се издигнат и да придобият звезден статут."

Олимпиадата действително има глобално влияние. В тази все по-разпокъсана медийна среда, е рядък случай на монокултура. „Като атлет, имаш възможността да изградиш наистина голяма публика, да имаш влияние. Да намериш начин да говориш едновременно на толкова много хора, само по себе си, е наистина изключително ценно.", казва още Голдстауб.

„Това внимание може да бъде комерсиализирано в бъдеще, дали посредством работа с техни собствени спонсори, или с брандирано съдържание. Като атлети, имат много възможности, чрез които впоследствие да получават приходи от аудиторията, която са си изградили.", допълва той.

„От гледна точка на марката, това е невероятна възможност да достигнат до нова, млада публика директно по техните правила", казва Гилбертсон.

„ Съдържанието, което е земно, енергията зад кулисите и радостта от свързаността, се харесва на зрителите, които невинаги са виждали себе си като част от мейнстрийм спортната култура."

„Това е перфектната комбинация: от зрителите, които са интензивно гладни за спортно съдържание и от атлети, подготвени и желаещи да отговорят на търсенето", казва Гилбертсон. „Олимпиадата е просто най-подходящата обстановка."