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Класиране по медали на олимпиадата, Китай е лидер

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Снимка: Ройтерс

Класиране по медали след ден №5 на олимпийските игри в Париж:

Златни Сребърни Бронзови Общо

1. Китай 9 7 3 19

2. Франция 8 10 8 26

3. Япония 8 3 4 15

4. Австралия 7 6 3 16

5. Великобритания 6 6 5 17

6. Република Корея 6 3 3 12

7. САЩ 5 13 12 30

8. Италия 3 6 4 13

9. Канада 2 2 3 7

10. Германия 2 2 2 6

11. Хонконг 2 0 2 4

12. Швеция 1 1 2 4

13. Нидерландия 1 1 1 3

14. Грузия 1 1 0 2

Нова Зеландия 1 1 0 2

16. Белгия 1 0 2 3

Казахстан 1 0 2 3

Република Южна Африка 1 0 2 3

19. Гватемала 1 0 1 2

Република Корея 1 0 1 2

Хърватия 1 0 1 2

Румъния 1 0 1 2

23. Аржентина 1 0 0 1

Азербайджан 1 0 0 1

Сърбия 1 0 0 1

Словения 1 0 0 1

Узбекистан 1 0 0 1

28. Унгария 0 2 1 3

29. КНДР 0 2 0 2

30. Бразилия 0 1 3 4

31. Полша 0 1 2 3

32. Косово 0 1 1 2

Мексико 0 1 1 2

Швейцария 0 1 1 2

Турция 0 1 1 2

36. Фиджи 0 1 0 1

Монголия 0 1 0 1

Тунис 0 1 0 1

39. Индия 0 0 2 2

Молдова 0 0 2 2

41. Австрия 0 0 1 1

Гърция 0 0 1 1

Словакия 0 0 1 1

Испания 0 0 1 1

Таджикистан 0 0 1 1

Украйна 0 0 1 1

Египет 0 0 1 1

Снимка: Ройтерс

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