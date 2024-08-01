Класиране по медали на олимпиадата, Китай е лидер

Класиране по медали след ден №5 на олимпийските игри в Париж:
Златни Сребърни Бронзови Общо
1. Китай 9 7 3 19
2. Франция 8 10 8 26
3. Япония 8 3 4 15
4. Австралия 7 6 3 16
5. Великобритания 6 6 5 17
6. Република Корея 6 3 3 12
7. САЩ 5 13 12 30
8. Италия 3 6 4 13
9. Канада 2 2 3 7
10. Германия 2 2 2 6
11. Хонконг 2 0 2 4
12. Швеция 1 1 2 4
13. Нидерландия 1 1 1 3
14. Грузия 1 1 0 2
Нова Зеландия 1 1 0 2
16. Белгия 1 0 2 3
Казахстан 1 0 2 3
Република Южна Африка 1 0 2 3
19. Гватемала 1 0 1 2
Република Корея 1 0 1 2
Хърватия 1 0 1 2
Румъния 1 0 1 2
23. Аржентина 1 0 0 1
Азербайджан 1 0 0 1
Сърбия 1 0 0 1
Словения 1 0 0 1
Узбекистан 1 0 0 1
28. Унгария 0 2 1 3
29. КНДР 0 2 0 2
30. Бразилия 0 1 3 4
31. Полша 0 1 2 3
32. Косово 0 1 1 2
Мексико 0 1 1 2
Швейцария 0 1 1 2
Турция 0 1 1 2
36. Фиджи 0 1 0 1
Монголия 0 1 0 1
Тунис 0 1 0 1
39. Индия 0 0 2 2
Молдова 0 0 2 2
41. Австрия 0 0 1 1
Гърция 0 0 1 1
Словакия 0 0 1 1
Испания 0 0 1 1
Таджикистан 0 0 1 1
Украйна 0 0 1 1
Египет 0 0 1 1