Триатлонист опроверга твърденията, че му е прилошало заради мръсната Сена (Снимки, видео)

Хората говорят за качеството на водата, но истината е, че течението беше наистина много силно.", казва канадски състезател по триатлон

Това е триатлонът. Където и да е по света, на какъвто и да е терен, всичко се свежда до поговорката „Адаптирай се, или умри"

След като повърна 10 пъти при финала на мъжкия триатлон на Олимпиадата в Париж, Тайлър Мислаучук смята, че причината не е замърсяването на река Сена, а горещото време.

Алекс Яи направи забележително завръщане в края на състезанието, осигурявайки пети златен медал за отбора на Великобритания, след края на забележителния триатлон в сряда.

Най-обсъжданата тема по време на надпреварата обаче се оказа лошото качество на водата във френската столица. Дискусията се породи, след като организаторите отмениха тренировъчните сесии в неделя и понеделник, заради високи нива на бактерията ешерихия коли (Е.coli). Manitoba’s Tyler Mislawchuk 🇨🇦 truly gave it his all in the men’s triathlon.



Ninth overall.



“I didn’t come here to come top 10 but I gave it everything I had. I went for it, I have no regrets—vomited 10 times.”



📸: @NickIwanyshyn / @TriMagCan pic.twitter.com/3xuQpixWL4 — Marley Dickinson (@marleydickinson) July 31, 2024

Въпреки че организаторите похарчиха повече от милиард и половина евро, в опит за изчистят реката навреме за обявеното по програма начало на състезанията във вторник, събитието беше отложено с 24 часа, за да се подсигури безопасността на състезателите.

Малко след като Яи спечели златния медал, телевизионните камери хванаха канадеца Мислаучук в лошо здравословно състояние на финала. Това породи притеснение сред хората, че нивата на замърсяване в Сена все още са прекалено високи.

В изявление пред Триатлон Мегазин Канада, Миславчук заяви, че причината да му стане лошо са били високите температури при финалните обиколки от 10-километровото тичане. В надпреварата той завършва на девето място, с 52 секунди след победителя Яи. View this post on Instagram A post shared by Canada's Olympic Network (@cbcolympics)

„За мен няма особено значение, дали щях да съм четвърти, или петдесет и пети. Опитах се да бъда сред тримата най-добри. Действително бях на трето място заедно с двамата французи на петия и половината от шестия километър от бягането", казва атлетът.

„По време на последната ми Олимпиада, бях контузен и с всичко, което се случи там, редовно се чудех какво щеше да бъде, ако я нямаше травмата."

„Този път въобще не се двоумях, просто направих всичко, което можах.", добавя той. „Повърнах десет пъти след края на състезанието. Стана много горещо при последните обиколки."

В друго интервю, пред Дъ Канадиън Прес, 29-годишният спортист опроверга притесненията, че качеството на водата в Сена е причинило прилошаването му. По думите му, комбинацията от силните течения и „адската" жега, са основните виновници за влошеното му физическо състояние. Tyler Mislawchuk believes it was the heat – and not pollution in the River Seine – that made him vomit ‘ten times’ after the men’s triathlon at the Paris Olympicshttps://t.co/ecOPRoLM2K — Metro (@MetroUK) August 1, 2024

„Състезанието беше особено. Първо беше силното течение, с което беше трудно да се справиш, а после и велосипедното трасе, което беше мокро от сутрешния дъжд.", обясни Муславчук.

„Накрая стана и адски горещо, докато тичахме. Представете си всички тези неща. Истинско предизвикателство!", допълва той. „Но това е триатлонът. Където и да е по света, на какъвто и да е терен, всичко се свежда до поговорката „Адаптирай се, или умри". Това трябва да направиш в този тип състезание."

„Миналата година се състезавахме тук, за да тестваме организацията и нямах никакви проблеми. Не съм нито лекар, нито специалист по водите, това е очевидно, поради което новините, които четох в медиите нямаха особено значение за мен. Мислех си, че съм тук да се състезавам. Все пак това ми е работата. Късметлия съм да мога да го нарека работа."

„Опитвах се да не губя енергия в чудене за каквото и да е, дори когато отмениха състезанието. Казах си, че ще използвам обстоятелствата в моя полза, защото по принцип тренирам с часове и си мислех как ще използвам допълнителния ден, за да се възстановя." After battling injuries for several years, just making it to the starting line of the men’s triathlon at #Paris2024 was an achievement for Tyler Mislawchuk. 🇨🇦 https://t.co/OmsEx0KSBs — Team Canada (@TeamCanada) July 31, 2024

Атлетът споделя, че плувал бавно, в следствие на свирепите течения в Сена. „Течението със сигурност беше най-голямата пречка. Хората говорят за качеството на водата, но истината е, че течението беше наистина много силно.", казва още Мислаучук.

„Навлязохме за почти три минути, а се върнахме за девет. Усещаше се сякаш плуваш на забавен каданс във филм. Все едно си заклещен в лош сън."