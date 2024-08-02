ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класиране по медали на Париж 2024: Китай дърпа, СА...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/18561962 www.24chasa.bg

Класиране по медали на Париж 2024: Китай дърпа, САЩ го следват

1776
Американката Симон Байлс продължава да пише историята на спортната гимнастика, след като спечели златния медал в индивидуалния многобой в Париж и вече има 6 от олимпийкски игри. Снимка: Ройтерс

Класиране по медали след шестия ден на олимпийските игри в Париж:

Златни Сребърни Бронзови Общо

1. Китай 11 7 6 24

2. САЩ 9 15 13 37

3. Франция 8 11 8 27

4. Aвстралия 8 6 4 18

5. Япония 8 3 5 16

6. Великобритания 6 7 7 20

7. Република Корея 6 3 3 12

8. Италия 5 7 4 16

9. Kaнада 3 2 3 8

10. Германия 2 2 2 6

Нидерландия 2 2 2 6

12. Нова Зеландия 2 2 1 5

13. Румъния 2 1 1 4

14. Хонконг 2 0 2 4

15. Aзербайджан 2 0 0 2

16. Унгария 1 2 1 4

17. Грузия 1 2 0 3

18. Швеция 1 1 2 4

Южна Африка 1 1 2 4

20. Белгия 1 0 2 3

Ирландия 1 0 2 3

Казахстан 1 0 2 3

23. Гватемала 1 0 1 2

Хърватия 1 0 1 2

Узбекистан 1 0 1 2

26. Aржентина 1 0 0 1

Eквадор 1 0 0 1

Сърбия 1 0 0 1

Словения 1 0 0 1

30. Бразилия 0 3 3 6

31. КНДР 0 2 0 2

32. Испания 0 1 3 4

33. Полша 0 1 2 3

Швейцария 0 1 2 3

35. Гърция 0 1 1 2

Израел 0 1 1 2

Koсово 0 1 1 2

Meксико 0 1 1 2

Tурция 0 1 1 2

Украйна 0 1 1 2

41. Фиджи 0 1 0 1

Moнголия 0 1 0 1

Tунис 0 1 0 1

44. Индия 0 0 3 3

45. Moлдова 0 0 2 2

46. Австрия 0 0 1 1

Португалия 0 0 1 1

Словакия 0 0 1 1

Taджикистан 0 0 1 1

Египет 0 0 1 1

Американката Симон Байлс продължава да пише историята на спортната гимнастика, след като спечели златния медал в индивидуалния многобой в Париж и вече има 6 от олимпийкски игри. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Париж 2024

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

1000 думи: За окото на една полицайка