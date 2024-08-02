Класиране по медали на Париж 2024: Китай дърпа, САЩ го следват

Класиране по медали след шестия ден на олимпийските игри в Париж:
Златни Сребърни Бронзови Общо
1. Китай 11 7 6 24
2. САЩ 9 15 13 37
3. Франция 8 11 8 27
4. Aвстралия 8 6 4 18
5. Япония 8 3 5 16
6. Великобритания 6 7 7 20
7. Република Корея 6 3 3 12
8. Италия 5 7 4 16
9. Kaнада 3 2 3 8
10. Германия 2 2 2 6
Нидерландия 2 2 2 6
12. Нова Зеландия 2 2 1 5
13. Румъния 2 1 1 4
14. Хонконг 2 0 2 4
15. Aзербайджан 2 0 0 2
16. Унгария 1 2 1 4
17. Грузия 1 2 0 3
18. Швеция 1 1 2 4
Южна Африка 1 1 2 4
20. Белгия 1 0 2 3
Ирландия 1 0 2 3
Казахстан 1 0 2 3
23. Гватемала 1 0 1 2
Хърватия 1 0 1 2
Узбекистан 1 0 1 2
26. Aржентина 1 0 0 1
Eквадор 1 0 0 1
Сърбия 1 0 0 1
Словения 1 0 0 1
30. Бразилия 0 3 3 6
31. КНДР 0 2 0 2
32. Испания 0 1 3 4
33. Полша 0 1 2 3
Швейцария 0 1 2 3
35. Гърция 0 1 1 2
Израел 0 1 1 2
Koсово 0 1 1 2
Meксико 0 1 1 2
Tурция 0 1 1 2
Украйна 0 1 1 2
41. Фиджи 0 1 0 1
Moнголия 0 1 0 1
Tунис 0 1 0 1
44. Индия 0 0 3 3
45. Moлдова 0 0 2 2
46. Австрия 0 0 1 1
Португалия 0 0 1 1
Словакия 0 0 1 1
Taджикистан 0 0 1 1
Египет 0 0 1 1