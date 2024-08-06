Момчил Николов поведе на държавното по шах, при дамите две са начело

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След четвъртия кръг на Държавното индивидуално първенство по класически шахмат за мъже и жени - гросмайстор Момчил Николов (ШК "Балчик") поведе в класирането с 3 победи и 1 равенство.

С половин точка по-малко по пътя към наградния фонд от 25 000, осигурен от Palms Bet, Accedia и "Надежда ВИ" се нареждат гросмайстор Ивайло Енчев (ШК "Абритус"), FM Никола Кънов (ШК "Елит"), FM Валентин Митев (ШК "Левски") и Симеон Трендафилов (ШК ЦСКА).

При жените IM Ива Виденова-Куляшевич (СКШ "Локомотив") и WGM Адриана Николова (ШК "Троян") остават начело в класацията с 3,5 точки. Половин точка зад тях са WIM Елица Раева (ШК "Пристис") и Ивелина Христова (ШК "Левски").