Александър Везенков изгледа на живо как Гърция бе елиминирана на 1/4-финал от олимпийския турнир по баскетбол. Родната звезда бе на трибуните при поражението на южната ни съседка 63:73 от световния шампион Германия.

Родната звезда в баскетбола, която преди седмици замени НБА с "Олимпиакос" от няколко дни е на игрите в Париж. Във френската столица Везенков изгледа няколко мача на гаджето си - Никол, която е националка на Гърция по водна топка.