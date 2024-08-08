Ето кога Семен Новиков се бори за олимпийска титла (програма на българите в Париж днес)

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11,47 ч Кимиа Ализаде, 1/8-финал на категория до 61 кг срещу Нахид Кияничанде (Иран). евентуално четвъртфинал (15,30 ч), полуфинал (17,11 ч), репешаж (19,40 ч), мач за бронза (21,34 ч) и финал (22,37 ч).

11 и 16 ч Боряна Калеин и Стиляна Николова, квалификации в индивидуалния многобой.

12 ч Тодор Михалев, модерен петобой, квалификации фехтовка.

12,30 ч Рамазан Рамазанов, 1/8-финал на категория до 86 кг свободен стил срещу Робърт Мур (Канада). Евентуално четвъртфинал (13,50 ч) и полуфинал (19,35 ч).

20,30 ч Божидар Андреев, категория до 73 кг, вдигане на тежести.

21,30 ч Семен Новиков, категория до 87 кг класически стил, финал срещу Алиреза Мохмадипяни (Иран).

22,46 ч Хавиер Диас Ибанес, 1/2-финал в категория до 57 кг в бокса срещу Мунарбек Сеитбек Уулу (Киргизстан).