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Двама българи в един отбор на “Байерн”

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https://www.24chasa.bg/sport/article/18629570 www.24chasa.bg

България вече е 21-а в класирането по медали на Париж 2024

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Магомед Рамазанов с български флаг след титлата си в борбата Снимка: Ройтерс

Златни Сребърни Бронзови Общо

1. САЩ 33 39 39 111

2. Китай 33 27 23 83

3. Австралия 18 16 14 48

4. Япония 16 8 13 37

5. Великобритания 14 20 23 57

6. Франция 14 20 22 56

7. Република Корея 13 8 7 28

8. Нидерландия 13 6 10 29

9. Германия 12 9 8 29

10. Италия 11 12 13 36

11. Канада 7 6 11 24

12. Нова Зеландия 6 7 2 15

13. Унгария 5 5 5 15

14. Узбекистан 5 0 3 8

15. Испания 4 3 8 15

16. Република Ирландия 4 0 3 7

17. Бразилия 3 6 9 18

18. Украйна 3 4 4 11

19. Швеция 3 4 3 10

20. Румъния 3 4 1 8

21. БЪЛГАРИЯ 3 1 3 7

22. Белгия 3 0 6 9

23. Иран 2 4 2 8

24. Азербайджан 2 2 1 5

25. Кения 2 1 3 6

. Хърватия 2 1 3 6

. Куба 2 1 3 6

28. Сърбия 2 1 0 3

29. Австрия 2 0 2 4

. Хонконг 2 0 2 4

. Филипини 2 0 2 4

32. Индонезия 2 0 1 3

. Чехия 2 0 1 3

34. Алжир 2 0 0 2

35. Израел 1 4 1 6

36. Казахстан 1 3 3 7

37. Ямайка 1 3 2 6

. Тайланд 1 3 2 6

39. Швейцария 1 2 5 8

40. Дания 1 2 2 5

. Република Южна Африка 1 2 2 5

42. Еквадор 1 2 1 4

. Грузия 1 2 1 4

44. Гърция 1 1 6 8

45. Полша 1 1 5 7

46. Аржентина 1 1 1 3

. Норвегия 1 1 1 3

. Тунис 1 1 1 3

49. Бахрейн 1 1 0 2

. Чили 1 1 0 2

. Словения 1 1 0 2

. Сейнт Лусия 1 1 0 2

. Уганда 1 1 0 2

54. Тайван 1 0 5 6

55. Доминиканска република 1 0 2 3

56. Гватемала 1 0 1 2

. Мароко 1 0 1 2

58. Ботсвана 1 0 0 1

. Доминика 1 0 0 1

. Пакистан 1 0 0 1

61. Турция 0 3 3 6

62. Мексико 0 3 2 5

63. Колумбия 0 3 0 3

64. КНДР 0 2 4 6

65. Литва 0 2 2 4

66. Армения 0 2 1 3

. Португалия 0 2 1 3

68. Етиопия 0 2 0 2

69. Индия 0 1 5 6

70. Киргизстан 0 1 3 4

. Молдова 0 1 3 4

72. Косово 0 1 1 2

73. Фиджи 0 1 0 1

. Йордания 0 1 0 1

. Монголия 0 1 0 1

. Кипър 0 1 0 1

77. Таджикистан 0 0 3 3

78. Гренада 0 0 2 2

. Малайзия 0 0 2 2

80. Отбор на бежанците 0 0 1 1

. Кабо Верде 0 0 1 1

. Перу 0 0 1 1

. Замбия 0 0 1 1

. Сингапур 0 0 1 1

. Словакия 0 0 1 1

. Египет 0 0 1 1

Магомед Рамазанов с български флаг след титлата си в борбата Снимка: Ройтерс

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