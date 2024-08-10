Калин Стоянов поздрави олимпийците ни

С поздрав към олимпийците, донесли медали на България вчера в игрите в Париж се обърна вътрешният министър Калин Стоянов. Отправи го във фейсбук профила си.
Ето какво написа Стоянов:
С особена гордост се обръщам към нашите спортисти, които успяха да преодолеят много трудности и постигнаха заветния медал!
Всички те доказаха, че с много труд, упоритост и воля няма непостижими цели!
Заради всички тях на XXXIII летни олимпийски игри в Париж се развява българския трикольор и звучи българския химн!
С особена гордост се обръщам към нашите спортисти, които успяха да преодолеят много трудности и постигнаха заветния...Posted by Калин Стоянов on Friday 9 August 2024