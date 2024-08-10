ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дисквалифицираха състезателка от отбора на бежанци...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/18630239 www.24chasa.bg

Калин Стоянов поздрави олимпийците ни

720
Калин Стоянов

С поздрав към олимпийците, донесли медали на България вчера в игрите в Париж се обърна вътрешният министър Калин Стоянов. Отправи го във фейсбук профила си. 

Ето какво написа Стоянов:

С особена гордост се обръщам към нашите спортисти, които успяха да преодолеят много трудности и постигнаха заветния медал!

Всички те доказаха, че с много труд, упоритост и воля няма непостижими цели!

Заради всички тях на XXXIII летни олимпийски игри в Париж се развява българския трикольор и звучи българския химн!

Калин Стоянов

С особена гордост се обръщам към нашите спортисти, които успяха да преодолеят много трудности и постигнаха заветния...

Posted by Калин Стоянов on Friday 9 August 2024

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Париж 2024

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Защо за крокодили може, а за деца не? Не е редна тая работа!