Калин Стоянов поздрави олимпийците ни

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С поздрав към олимпийците, донесли медали на България вчера в игрите в Париж се обърна вътрешният министър Калин Стоянов. Отправи го във фейсбук профила си.

Ето какво написа Стоянов:

С особена гордост се обръщам към нашите спортисти, които успяха да преодолеят много трудности и постигнаха заветния медал!

Всички те доказаха, че с много труд, упоритост и воля няма непостижими цели!

Заради всички тях на XXXIII летни олимпийски игри в Париж се развява българския трикольор и звучи българския химн!