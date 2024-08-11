Китай изпревари САЩ в класирането по медали преди финала на Париж 2024, България 26-а

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Златни Сребърни Бронзови Общо

1. Китай 39 27 24 90

2. САЩ 38 42 41 121

3. Австралия 18 18 14 50

4. Япония 18 12 13 43

5. Франция 16 24 22 62

6. Великобритания 14 22 27 63

7. Република Корея 13 8 9 30

8. Нидерландия 13 7 12 32

9. Германия 12 11 8 31

10. Италия 11 13 15 39

11. Канада 9 7 11 27

12. Нова Зеландия 9 7 2 18

13. Узбекистан 8 2 3 13

14. Унгария 5 7 6 18

15. Испания 5 4 8 17

16. Швеция 4 4 3 11

17. Кения 4 2 4 10

18. Норвегия 4 1 3 8

19. Република Ирландия 4 0 3 7

20. Бразилия 3 7 10 20

21. Украйна 3 5 4 12

22. Иран 3 5 2 10

23. Румъния 3 4 2 9

24. Грузия 3 2 1 6

25. Белгия 3 1 6 10

26. БЪЛГАРИЯ 3 1 3 7

27. Чехия 3 0 2 5

28. Азербайджан 2 2 2 6

29. Куба 2 1 5 8

30. Хърватия 2 1 3 6

31. Сърбия 2 1 1 4

32. Словения 2 1 0 3

33. Тайван 2 0 5 7

34. Австрия 2 0 3 5

35. Хонконг 2 0 2 4

. Филипини 2 0 2 4

37. Алжир 2 0 1 3

. Индонезия 2 0 1 3

39. Израел 1 5 1 7

40. Полша 1 3 5 9

41. Казахстан 1 3 3 7

42. Ямайка 1 3 2 6

. Република Южна Африка 1 3 2 6

. Тайланд 1 3 2 6

45. Дания 1 2 5 8

. Швейцария 1 2 5 8

47. Еквадор 1 2 2 5

48. Португалия 1 2 1 4

49. Етиопия 1 2 0 3

50. Гърция 1 1 6 8

51. Аржентина 1 1 1 3

. Бахрейн 1 1 1 3

. Тунис 1 1 1 3

. Египет 1 1 1 3

55. Ботсвана 1 1 0 2

. Чили 1 1 0 2

. Сейнт Лусия 1 1 0 2

. Уганда 1 1 0 2

59. Доминиканска република 1 0 2 3

60. Гватемала 1 0 1 2

. Мароко 1 0 1 2

62. Доминика 1 0 0 1

. Пакистан 1 0 0 1

64. Турция 0 3 5 8

65. Мексико 0 3 2 5

66. Армения 0 3 1 4

67. Колумбия 0 3 0 3

68. Киргизстан 0 2 4 6

. КНДР 0 2 4 6

70. Литва 0 2 2 4

71. Индия 0 1 5 6

72. Молдова 0 1 3 4

73. Косово 0 1 1 2

74. Фиджи 0 1 0 1

. Йордания 0 1 0 1

. Монголия 0 1 0 1

. Панама 0 1 0 1

. Кипър 0 1 0 1

79. Таджикистан 0 0 3 3

80. Гренада 0 0 2 2

. Малайзия 0 0 2 2

82. Отбор на бежанците 0 0 1 1

. Албания 0 0 1 1

. Кот д'Ивоар 0 0 1 1

. Кабо Верде 0 0 1 1

. Катар 0 0 1 1

. Перу 0 0 1 1

. Пуерто Рико 0 0 1 1

. Замбия 0 0 1 1

. Сингапур 0 0 1 1

. Словакия 0 0 1 1

* Медалите на неутралните спортисти

от Русия и Беларус не влизат в класацията.