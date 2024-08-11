Ето медалистите от последния ден на олимпийските игри в Париж

Маратон, жени:
1. Сифан Хасан (Нидерландия) - 2:22.55 часа
2. Тигст Асефа (Етиопия) - 2:22.58
3. Хелън Обири (Кения) - 2:23.10
Борба, свободен стил, 65 кг мъже:
1. Катаро Кийока (Япония)
2. Рахман Амузадхалили (Иран)
3. Себастиан Ривера (Пуерто Рико) и Ислам Дудаев (Албания)
Борба, свободен стил, 97 кг мъже:
1 Ахмед Тажудинов (Бахрейн)
2. Гиви Мачарашвили (Грузия)
3. Магомедхан Магомедов (Азербайджан) и Амирали Азерпира (Иран)
Борба свободен стил, жени, категория до 76 кг:
1. Юка Кагами (Япония)
2. Кенеди Алексис Блейдс (САЩ)
3. Милайми де ла Карид Марин Потрийе (Куба) и Татяна Рентериа Рентериа (Колумбия)
Колоездене на писта, спринт, жени:
1. Елисе Андрюс (Нидерландия)
2. Леа Фридрих (Германия)
3. Ема Финукейн (Великобритания)
Колоездене на писта, кейрин, мъже:
1. Хари Лаврейсен (Нидерландия)
2. Матю Ричардсън (Австралия)
3. Матю Глетцер (Австралия)
Колоездене на писта, омниум, жени:
1. Дженифър Валенте (САЩ)- 144 точки
2. Дария Пикулик (Полша) - 131
3. Али Уоластън (Нова Зеландия) -125
Вдигане на тежести, над 81 килограма, жени:
1. Ли Вънвън (Китай) - 309 килограма (136 и 173)
2. Парк Хеджон (Република Корея) - 299 килограма (131 и 168)
3. Емили Кембъл (Великобритания) - 288 килограма (126 и 162)
Модерен петобой, жени:
1. Мишел Гуляс (Унгария) - 1461 точки, световен рекорд
2. Елоди Клувел (Франция) - 1452
3. Сън-Мин Сон (Република Корея) - 1441
Баскетбол, жени:
1. САЩ
2. Франция
3. Австралия
Волейбол, жени:
1. Италия
2. САЩ
3. Бразилия
Водна топка, мъже:
1. Сърбия
2. Хърватия
3. САЩ
Хандбал, мъже:
1. Дания
2. Германия
3. Испания