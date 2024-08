Сатанистка ли беше церемонията по закриването на Олимпиадата? (Видео, снимки)

Феновете на Олимпийските игри питат защо церемонията по закриването е "толкова страшна", а някои дори я определиха като сатанистка.

Церемонията по закриването на Олимпийските игри разтревожи зрителите заради зловещо представление. Тя се проведе на стадион "Стад дьо Франс". Спортистите от всички краища на света носеха медалите си и екипите на своите държави, за да направят финална разходка.

Френската певица Захо де Сагазан започна шоуто, но реакцията, която получи, не беше позитивна. Много от зрителите се запитаха дали не е станала някаква грешка и дали песента наистина трябва да звучи така. Един от зрителите попита в социалните мрежи: "Това сатанистко ли е?". The Olympics Closing Ceremony features a headless, and armless Angel with what appears to be an effigy of Lucifer (The Golden Voyager) standing in gold.



Certainly a fitting close to the MOST demonic & satanic Olympics in history. pic.twitter.com/Pvzr2PQxJt — Carolann (@CarolKa03555234) August 11, 2024

Но не само началото на церемонията смути зрителите. Изпълнението на Златния пътешественик, което се разигра на тъмен, опушен и мистичен фон, също шокира мнозина, пише The Mirror.

Златният пътешественик взаимства много от френската история, като например Génie de la Liberté, която е позлатена статуя с крила, символизираща свободата, намираща се на площад "Бастилията" в Париж, и "Златният пътешественик" - фонографска плоча с капсула на времето, изстреляна в космоса през 1977 г. Shortly after the “golden voyager” descended into the stadium, they sang the song “Hymn to Apollo” at the closing ceremony of the Olympics.



I won’t even post the lyrics. They are so demonic. 👽 pic.twitter.com/q2h09QgaOm — ✝️ Lanette ✝️ (@_Lanette_R1) August 11, 2024

По време на представлението златната фигура се срещна с богинята Нике, а химнът на Аполон звучеше на фон. И Нике, и Аполон са гръцки богове и са пример за това как представлението отдава почит на Гърция.

Гърция поставя началото на Олимпийските игри преди 2800 години в Атина. Макар че това изпълнение имаше голямо значение за френската и гръцката история, зрителите бяха по-скоро объркани и изплашени от мрачното изпълнение, като някои казаха, че то изглежда "сатанинстко". It’s probably the takeaway talking, but pretty sure this golden voyager is going to figure in my nightmares for the next four years. #ClosingCeremony pic.twitter.com/5BlWXPiqQg — Kate Crowther (@Kate_Travels) August 11, 2024

"Не ми харесва тази страшна, странна церемония", написа един в "Екс".

Друг попита: "Само на мен ли ми се струва, или церемонията по закриването на Олимпийските игри е малко страшна?".

"Най-сатанинското предложение за олимпийска церемония ли печели всеки път?", коментира трети. It’s no surprise the 33rd Olympic Games in Paris closed with a ceremony dedicated to the rebirth of Lucifer, the ‘light-bringer’ of enlightenment.



The show started with ‘The Golden Voyager,' descending from the sky, like Lucifer’s fall from heaven, leg bent and positioned like… pic.twitter.com/AC6u6jbaa3 — HereComesTrouble (@KaraHelenMosher) August 11, 2024

Много от потребителите в социалните мрежи направиха връзка между "Златния пътешественик" и Луцифер.

"Не е изненадващо, че 33-ите олимпийски игри в Париж бяха закрити с церемония, посветена на прераждането на Луцифер - "носителя на светлината"

Спектакълът започна със "Златния пътешественик", който се спусна от небето, подобно на падането на Луцифер", обясни един от потребителите в "Екс".

Други коментираха, че костюмът ще присъства в кошмарите им много дълго време.