Гимнастичката Джордан Чайлс става жертва на расистки атаки след отнетия й медал

Американската гимнастичка Джордан Чайлс сподели, че е останала с разбито сърце, след решението да ѝ бъде отнет бронзовия медал от Олимпиадата. Чайлс разказва, че е станала жертва на обиди на расова основа в социалните мрежи.

Гимнастичката получава бронзовия медал за съчетание на земя на Олимпийските игри в Париж, след като треньорката ѝ обжалва резултата ѝ. Първоначално Чайлс заема петата позиция в крайното класиране, а след обжалването се покачва на почетното трето място, измествайки румънката Ана Барбосу. В последствие, Румънският олимпийски комитет заявява, че обжалването е подадено 4 секунди след края на едноминутния лимит.

В резултат на това, Спортният арбитражен съд (КАС) отменя обжалването на американката и Международния олимпийски комитет я задължава да върне медала. Така румънската състезателка е върната на третото място, докато Чайлс пада отново на пето. Румънската делегация е настояла и двете състезателки да бъдат наградени с бронзови медали, пише "Гардиън". TBF the Romanian Fed specifically requested in their CAS complaint that Chiles gets to keep her medal too. They said it's not her fault the judges messed up. — Olé Biscuit Barrel on Bluesky (@ASlightReturn1) August 10, 2024

След решението, американката се оттегли от социалните мрежи, но се завърна в четвъртък, за да обясни какъв ефект е имала ситуацията върху нея.

„Нямам думи. Чувствам, че това решение е нечестно и е сериозен удар не само за мен, а и за всички, които ме подкрепяха в това приключение", пише Чайлс. „Освен, че съм съкрушена, непровокираните обиди на расова основа в социалните мрежи разбиват сърцето ми. Изключително болезнени и неправилни са."

Американската федерация по гиманстика представя доказателство, което показва, че обжалването на Чайлс се е случило във времевия лимит. Спортният арбитраж отказва жалбата ѝ, казвайки, че решението им не може да бъде променено, „освен ако не бъдат представени убедителни нови доказателства". pic.twitter.com/MX89OPeduH — Jordan Chiles (@ChilesJordan) August 15, 2024

Спортната гимнастичка казва, че ще продължи да се бори за своя бронзов медал. Тя спечели и златен медал в отборното състезание заедно със своите съотборнички от американския отбор.

„Ще подходя с това предизвикателство, както правя и с други. Ще направя всяко възможно усилие, за да съм сигурна, че ще постигна справедливост. Вярвам, че в края на това приключение, хората, които имат контрол над нещата, ще направят правилното нещо", пише още тя.

Федерацията на САЩ по гимнастика може да отнесе случая към Швейцарския федерален трибунал, който може чуе обжалването им срещу решенията на САС, въпреки че трибунала рядко отменя подобни решения.

Излезе и информация, че шефа на състава от КАС, отговорен за случая на Джордан, д-р Хамид Г. Гхарави, е извършвал правна дейност за румънското правителство. КАС казва пред Ню Йорк Таймс, че Гхарави е оповестил, че е работил за румънското правителство и никоя от страните в изслушването на Чайлс не е възразил. To all the fans around the world please STOP attacking these young ladies .. it is unacceptable and cruel🙏🙏 #barbosu #chiles #voinea https://t.co/RzkEFwjhnV — Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) August 10, 2024

Бившата олимпийска шампьонка Надя Команечи казва, че сагата се е отразила на всички участващи гимнастички.

„Не мога да повярвам, че си играем по този начин с емоциите и менталното здраве на спортистите... Нека ги предпазим", гласи публикация на Команеви в платформата "Екс" от миналата седмица.