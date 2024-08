Яник Синер все пак е бил наказан за 6 дни

Как така се случва, че спортист дава две положителни проби за допинг в рамките само на няколко дни и се разминава с наказание?

Това е въпросът, който в момента си задават в световния тенис (и спорт). Водачът в ранглистата Яник Синер наруши правилата, но продължава да участва в турнири и даже спечели титлата на “Мастърс 1000” в Синсинати.

Оказва се, че италианецът все пак е бил със спрени права, но само за общо 6 дни. Ето какво показва хронологията.

На 10 март по време на турнира “Мастърс 1000” в Индиън Уелс в пробата на шампиона от откритото на Австралия са открити метаболити на анаболния стероид клостебол, който е в списъка на забранените препарати. През 80-те години

е използван редовно от спортните лекари

в бившата Германска демократична република. Информацията по случая е, че равнището на клостебола е прекалено ниско.

8 дни по-късно Синер дава втора проба, в която са открити същите метаболити - отново с ниско съдържание. Според правилата всяка употреба на анаболни стероиди и други препарати за повишаване на тестостерона води до автоматична дисквалификация, докато тече разследването по случая. И Синер наистина е бил отстранен - от 4 до 5 април включително (ведната след титлата на “Мастърс 1000” в Маями, където на финала победи Григор Димитров) и от 17 до 20 април включително (малко преди началото на турнира от същата категория в Мадрид).

И в двата случая адвокатите на тенисиста пускат жалби, които се разглеждат във възможно най-кратък срок, а след това Синер е бил допускан да играе. В решението на асоциацията за интегритет (за чист спорт) в тениса (ITIA) е написано, че председателят на антидопинговия трибунал “е бил удовлетворен от доказателствата, предоставени от тенисиста”.

На 1 август се е състояло заседание по случая, на което екипът на Синер успява да убеди присъстващите, че

стероидът е попаднал съвсем случайно

в организма на състезателя и по тази причина той не носи никаква отговорност. Това е основанието да не получи дисквалификация, а само да му бъдат отнети 400 точки и 325 000 долара, които му се полагат за достигнатия полуфинал в Индиън Уелс. Защо независимият трибунал решава, че Синер не носи отговорност. Екипът на тенисиста е предоставил следната версия.

През февруари треньорът по физическа подготовка Умберто Ферара купува трофодермин под формата на спрей, за да лекува прорезни рани. Лекарството съдържа клостебол и това е написано на опаковката. В Индиън Уелс целият екип живее на едно място. На 3 март физиотерапевтът Джакомо Налди

се порязва със скалпела, с който обработва мазолите на Синер,

и си слага превръзка. Ферара го съветва да използва трофодермин без знанието на тенисиста, а Налди не знае, че спреят съдържа клостебол. От 5 до 13 март физиотерапевтът прави масажи без ръкавици, а през това време пръска от спрея върху раната си. А Синер има дерматит и често се чеше, в резултат на което по кожата му се образуват малки отвори (ранички). Точно през тези места забраненият клостебол влиза в организма му. Впоследствие от ITIA два пъти водят разговори със Синер, от които става ясно, че той не знае, че Ферара е донесъл в Индиън Уелс трофодермин, че в спрея има забранен препарат, както и че Налди го е използвал заради своята рана. Трима експерти, които са дали консултация по случая, приемат за достоверни обясненията на тенисиста. Единият от специалистите се съгласява с версията за раната на физиотерапевта като проводник на забранения препарат.

Антидопинговият трибунал постановява, че Синер не носи вина, защото е прехвърлил отговорността за контрол на чистотата на използваните препарати на трети човек.

От Световната антидопингова агенция ще обжалват решението по случая със Синер.

С клостебол преди няколко години бе хванат (и оправдан) бившият футболист на “Лудогорец” Хосе Луис Паломино.

7 въпроса, които чакат отговор

1. Доколко употребата на клостебол може да подобри резултатите на Синер?

В решението на антидопинговия трибунал се споменава, че такава концентрация (около 120 пикограма на милилитър - по-малко от една милиардна от грама) не е в състояние да окаже влияние върху резултатите. Експерт по антидопинга уточнява за Sports.ru, че такава концентрация може да означава, че клостеболът се употребява отдавна или че наистина препаратът е попаднал в организма чрез крем или спрей. Употребата на мазилото не може да доведе до системно влияние върху организма, защото съдържанието е много ниско.

2. Употребявал ли е Синер редовно клостебол и дали се стигна до положителните проби, защото не е успял да се изчисти навреме?

Специалистът обяснява, че метаболитите на клостебола остават в организма не по-малко от месец, а веществото е лесно уловимо. Принципно погледнато, няма особен смисъл от употребата му. Особено от хора като Синер, който всеки месец е подлаган на допинг контрол. А през март - два пъти.

3. Възможно ли е било Синер да бъде "покрит" от АТП, чийто президент Андреа Гауденци е италианец?

В много от коментарите се споменава за такава вероятност. Но трябва да се отчита важен момент: АТП няма никакво отношение към антидопинговата политика. Хората от асоциацията не правят тестове, не се занимават с разследвания и не контролират играчите. От 2007 г. тези правомощия принадлежат на Международната федерация по тенис (ITF), а от 2022 г. - на специалната асоциация за чист тенис ITIA, която е напълно независима.

Разбира се, всичко е възможно. През 90-те години от АТП покриха Андре Агаси, когато стана ясно, че американецът е употребявал амфетамини. Напълно е възможно и днес да съществува задкулисен натиск как да се действа с определени състезатели. Но е трудно да си представим, че това е сериозен фактор при вземането на решения.

Сега най-интересното е каква ще бъде реакцията на Световната антидопингова асоциация.

4. Възможно ли е в Италия да работи система за редовна употреба на клостебол?

В отговора на този въпрос се намесва статистиката. Между 2019 и 2023 г. 38 италиански спортисти са дали положителни проби с този анаболен стероид. Това е половината от всички случаи в света.

Много е вероятно в основата на случаите да е фактът, че в Италия без рецепта се продава лекарството трофодермин със съдържание на клостебол. С точно този спрей от отбора на Яник Синер обясняват положителните проби. Но водачът в световната ранглиста не е единствен. Подобни неща се случиха и с други италиански тенисисти като Мариано Тамаро. Неговият баща обясни, че положителният тест се дължи на това, че е обработвал рана на крака на сина си с трофодермин. От друга страна, сред антидопинговите експерти има притеснение, че в Италия използват споменатия медикамент като източник на стероиди, защото е напълно достъпен. Кой би допуснал, че мазането е с цел повишаване на равнището на тестостерон в организма? Според лекари обаче съдържанието на клостебол в мазилото е толкова ниско, че постигането на желание ефект чрез този медикамент е не особено умна идея.

5. Професионалисти ли работят в екипа на Синер?

През 2016 г. ски бегачката Терезе Йохауг получи наказание при подобна ситуация. Тя получи изгаряне в Италия, раната бе обработена с трофодермин и после в допинг пробата на норвежката бе открит клостебол. Резултатът - 18 месеца наказание и олимпиадата в ПьонгЧанг отиде на кино.

Защо хората около Синер са решили да използват за своя човек потенциално опасен препарат? Не е лошо да се припомни, че физиотерапевтът Джакомо Налди, от чиито ръце клостеболът е попаднал в организма на тенисиста, преди това е работил в баскетболен отбор в период, в който в определен период е имало наказание точно заради този стероид.

Изглежда странно.

6. Защо Синер не е спрян от турнири след положителните проби?

Това е обичайна практика за всички подобни случаи с допинг. Докато тече разследването, тенисистът не може да играе. А Синер е участвал в турнири. Мнозина си спомнят за случая със Симона Халеп, която 18 месеца чакаше какво ще стане. Тара Мур трябваше да чака месец повече. И така се появява теорията за двойните стандарти.

От друга страна, е възможно Синер да се е възползвал от вълната не недоволство, предизвикана от споменатите случаи. Ръководството на антидопинговата програма да е решило да действа по-меко с играчите и да им дава възможност да се състезават, ако вината им не е безусловно доказана. А ако се вярва на решението на трибунала, подобно убеждение не е съществувало. Това е причината за двете жалби на адвокатите на Синер срещу евентуално временно отстраняване.

Да не се забравя и че Яник не е единственият, чийто случай е решен по бързата процедура. Месец по-рано в същата ситуация бе неговият сънародник Марко Бортолоти. Делото бе решено за няколко дни, защото обясненията на играча се приеха без възражения.

7. Какво ще се случи с класирането в ранглистата?

На Синер бяха отнети 400 точки за достигнатия полуфинал в Индиън Уелс. Американският журналист Бен Ротенбърг пресметна, че по тази причина на Новак Джокович му липсва една седмица като №1.

На опаковките на трофодермина, който се продава без рецепта в Италия, е написано, че е допинг и съдържа клостебол.

Ник Кириос: Това е смешно, да му дадат 2 години

За кучета и котки може...

Горе-долу така звучат реакциите на повечето тенисисти по повод скандала с положителните проби за допинг и липсата на наказание за Яник Синер. И намеците са за двойни стандарти.

“Това е смешно - без значение дали е случайно, или планирано. Даваш два пъти положителни проби за забранено вещество (стероид) и трябва да си получиш наказание от 2 години. Представянето ти по някакъв начин е било стимулирано. Мазило за масаж.

Наистина много мило и забавно

Неволно? Наистина ли вярвате, че физиотерапевтът е сложил крем на рана и заради това са дадени две положителни проби?”, написа Ник Кириос.

Ridiculous - whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream…. Yeah nice 🙄 https://t.co/13qR0F9nH2 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 20, 2024

Австралийският скандалджия не е от хората, които си мерят приказките, но на подобно мнение са и много други от спорта.

Различни правила за различни играчи

Не мога да си представя в момента всеки друг, който е бил наказан заради замърсени вещества, написа Денис Шаповалов.

“Какво да кажем за играчи, които са наказани за три неявявания на допинг тест и никога не са давали положителна проба?”, мнение на Люка Пуй.

“Независимо дали Яник Синер се е допингирал, или не, това не е правилно. Много играчи минават през същото нещо и трябва да чакат месеци или години, за да докажат, че са невинни. Това не изглежда добре”, коментира Лиъм Броуди.

“Яник няма нищо общо с това. Той не е искал да измами никого

Времената напоследък не са лесни за нас, защото от месеци знаем какъв сериозен проблем е това”, сподели Дарън Кейхил. Треньорът на Синер разказа същата история за невниманието на физиотерапевта, която антидопинговият трибунал прие за достоверна, за да не накаже италианския тенисист.

С официална позиция излезе и ръководството на АТП.

“Окуражени сме, че не е открита виновност или небрежност от страна на Яник Синер. Бихме искали също така да признаем надеждността на процеса на разследване и независимата оценка на фактите в рамките на Антидопинговата програма в тениса, което му позволи да продължи да се състезава. Това беше предизвикателство за Яник и неговия екип и подчертава необходимостта играчите и тяхното обкръжение да полагат изключителни грижи при използването на продукти или лечения. Почтеността е от първостепенно значение в нашия спорт”, се казва в изявлението.