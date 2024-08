В Англия: Григор Димитров май си има нова приятелка

Има ли Григор Димитров ново гадже?

След раздялата с румънката Мадалина Геня най-добрият български тенисист в историята не се е повявал публично с друга жена. Често се засичат с бившата френска състезателка Ализе Лим, която дори повози в своя звяр Lamborghini Aventador след парти в Монте Карло. Двамата обаче да приятели отдавна - още от времето, когато Димитров е в академията на Партик Муратоглу в Париж.

Според британския "Дейли Мейл" обаче Григор е в по-топли отношения с модел и тв водеща. 30-годишната Екин-Су Чулчулоглу е популярна с участието си в риалити шоуто „Островът на любовта". Родена е в Турция, но направи кариера във Великобритания, където живее от десетгодишна.

Екин-Су и Димитров се запознали чрез общи приятели и са били заедно в Лондон, Париж и Монте Карло, където бившият №3 в света живее. Тя наскоро е приключила връзка с колегата от същото риалити Давиде Санклименти.

Екин-Су Чулчулоглу Снимка: Instagram

„Те просто се разхождаха небрежно заедно в Париж, снимаха се с фенове и бяха толкова приятелски настроени един към друг. Привличаха внимание, но опитваха да се скрият. Това е връзка, която никога не бихте очаквали да видите по улиците на Париж. Но те просто се мотаеха, изглеждаха добре заедно, тя се усмихваше и се смееше и просто изглеждаха така, сякаш се забавляват", пише "Дейли мейл", като цитира анонимните източници.