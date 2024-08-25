13,00 ч Голф MAX sport 1
13,00 ч Голф MAX sport 3
14,00 ч Мотокрос Eurosport 2
14,00 ч Футбол, Сейнт Мирън - Селтик RING
14,30 ч Футбол, Магдебург - Шалке 04 Диема спорт
15,30 ч Колоездене, обиколка на Испания Eurosport 1
15,30 ч Футбол, Спарта - Фейенорд RING
15,35 ч Автомобилизъм, GT World challenge БНТ 3
16,00 ч Футбол, Борнемут - Нюкасъл Нова спорт
16,00 ч Футбол, Уулвърхемптън - Челси Диема спорт 2
16,00 ч Формула 1, Гран при на Нидерландия Диема спорт 3
16,30 ч Футбол, Волфсбург - Байерн Диема спорт
17,00 ч Мотокрос Eurosport 2
17,00 ч Лека атлетика, Диамантена лига в Хожув MAX sport 1
17,00 ч Волейбол, СП до 17 г., България - Тайван MAX sport 2
18,00 ч Футбол, Реал - Валядолид MAX sport 4
18,00 ч Футбол, Ница - Тулуза Нова спорт
18,30 ч Футбол, Ливърпул - Брентфорд Диема спорт 2
18,30 ч Футбол, Санкт Паули - Хайденхайм Диема спорт 3
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1
19,00 ч Голф Eurosport 2
19,00 ч Голф MAX sport 1
19,00 ч Футбол, ЦСКА 1948 - Славия Диема спорт
19,30 ч Футбол, Фиорентина - Венеция MAX sport 2
19,30 ч Футбол, Торино - Аталанта MAX sport 3
20,15 ч Футбол, Алавес - Бетис MAX sport 4
20,30 ч Триатлон Eurosport 1
20,30 ч Футбол, ПАОК - Панетоликос Диема спорт 3
21,00 ч Футбол, Панатинайкос - Левадиакос Нова спорт
21,15 ч Футбол, Берое - Лудогорец Диема спорт
21,45 ч Футбол, Рома - Емполи MAX sport 2
21,45 ч Футбол, Наполи - Болоня MAX sport 3
21,45 ч Футбол, Марсилия - Реймс Диема спорт 2
22,30 ч Футбол, Атлетико - Жирона MAX sport 4