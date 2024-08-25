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Мъж обра жилище в София, докато собственичката е в...

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Спорт по телевизията днес

2100
Снимка: LAP.BG

13,00 ч Голф MAX sport 1

13,00 ч Голф MAX sport 3

14,00 ч Мотокрос Eurosport 2

14,00 ч Футбол, Сейнт Мирън - Селтик RING

14,30 ч Футбол, Магдебург - Шалке 04 Диема спорт

15,30 ч Колоездене, обиколка на Испания Eurosport 1

15,30 ч Футбол, Спарта - Фейенорд RING

15,35 ч Автомобилизъм, GT World challenge БНТ 3

16,00 ч Футбол, Борнемут - Нюкасъл Нова спорт

16,00 ч Футбол, Уулвърхемптън - Челси Диема спорт 2

16,00 ч Формула 1, Гран при на Нидерландия Диема спорт 3

16,30 ч Футбол, Волфсбург - Байерн Диема спорт

17,00 ч Мотокрос Eurosport 2

17,00 ч Лека атлетика, Диамантена лига в Хожув MAX sport 1

17,00 ч Волейбол, СП до 17 г., България - Тайван MAX sport 2

18,00 ч Футбол, Реал - Валядолид MAX sport 4

18,00 ч Футбол, Ница - Тулуза Нова спорт

18,30 ч Футбол, Ливърпул - Брентфорд Диема спорт 2

18,30 ч Футбол, Санкт Паули - Хайденхайм Диема спорт 3

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,00 ч Голф Eurosport 2

19,00 ч Голф MAX sport 1

19,00 ч Футбол, ЦСКА 1948 - Славия Диема спорт

19,30 ч Футбол, Фиорентина - Венеция MAX sport 2

19,30 ч Футбол, Торино - Аталанта MAX sport 3

20,15 ч Футбол, Алавес - Бетис MAX sport 4

20,30 ч Триатлон Eurosport 1

20,30 ч Футбол, ПАОК - Панетоликос Диема спорт 3

21,00 ч Футбол, Панатинайкос - Левадиакос Нова спорт

21,15 ч Футбол, Берое - Лудогорец Диема спорт

21,45 ч Футбол, Рома - Емполи MAX sport 2

21,45 ч Футбол, Наполи - Болоня MAX sport 3

21,45 ч Футбол, Марсилия - Реймс Диема спорт 2

22,30 ч Футбол, Атлетико - Жирона MAX sport 4

Снимка: LAP.BG
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