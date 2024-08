Вижте Рафаел Надал срещу Уил Смит в надпреварата с електрически лодки на езерото Комо

В атрактивно шоу на езерото Комо се състезаваха един срещу друг с електрически моторни лодки две легенди – Рафаел Надал и Уил Смит. Тенисистът и холивудският актьор дойдоха в Италия за първия етап от Е1, шампионатът от Гран При в сферата на специално конструираните изцяло електрически моторни лодки. Техният дизайн е дело на норвежката Софи Хорн.

Уил Смит и Рафа Надал се подготвят за надпреварата Всяка лодка е дълга 3 на 7,5 метра, тежи 1150 кг и е в състояние да развие скорост от 57 мили. Става въпрос за изцяло електрически лодки с двигател и батерия от 150 KW.

Екипажите са от един мъж и една жена и всички пилоти се състезават с Racebirds, лодки с нулеви емисии,които не отделят нефт или гориво във водата и създават наполовина по-малко шум и вълни от традиционните моторни лодки. Според Руди Басо, бивш инженер от Формула 1 и главен изпълнителен директор и съосновател на Е1, се използват и роботизирани буйове без котви за маркиране на трасетата. Те не увреждат дъното на езерото.

Електрическите лодки на езерото Комо в Италия. Надпреварата в Комо беше организирана на 23 и 24 август от Международната лига за състезанията за моторни лодки.В нея участваха девет международни екипа. Специален гост, освен Надал и Смит, беше и американската футболна звезда Том Брейди. Сред ВИП-зрителите присъстваха американският певец Марк Антъни, бившият пилот от Формула 1 Серхио Перес, бившият футболист от „Челси" Дидие Дрогба и др.