Резултати и програма на плейофните реванши в Лигата на конференциите

ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ
Плейофи, реванши
"Истанбул БШ" (Тур) - "Сейнт Патрикс" (Ирл) 2:0 (0:0)
"Гент" (Бел) - "Партизан" (Сър) 1:0 (1:0)
29.8. 17 "Астана" (Каз) - "Бран" (Нор) (0:2)
29.8. 19 ХИК (Фин) - "Клаксвик" (Фар) (2:2)
29.8. 19 "Зира" (Азер) - "Омония" (Кип) (0:6)
29.8. 19,30 "Ружомберок" (Слвк) - "Ноа" (Арм) (0:3)
29.8. 20 "Трабзон" (Тур) - "Санкт Гален" (Швейц) (0:0)
29.8. 20 "Пакси" (Унг) - "Млада Болеслав" (Чех) (2:2)
29.8. 20 "Олимпия" (Слвн) - "Риека (Хърв) (1:1)
29.8. 20 "Пафос" (Кип) - ЧФР "Клуж" (Рум) (0:1)
29.8. 20,30 ТНС (Уелс) - "Паневежис" (Лит) (3:0)
29.8. 21 "Санта Колома" (Анд) - "Викингур" (Исл) (0:5)
29.8. 21 "Жрински" (БиХ) - "Витория" (Пор) (0:3)
29.8. 21 "Серкъл Брюж" (Бел) - "Висла" (Пол) (6:1)
29.8. 21 "Панатинайкос" (Гър) - "Ланс" (Фр) (1:2)
29.8. 21 "Дрита" (Кос) - "Легия" (Пол) (0:2)
29.8. 21 "Килмарнък" (Шот) - "Копенхаген" (Дан) (0:2)
29.8. 21,15 "Целие" (Слвн) - "Пюник" (Арм) (0:1)
29.8. 21,15 "Марибор" (Слвн) - "Дюргарден" (Шв) (0:1)
29.8. 21,30 "Хайденхайм" (Гер) - "Хекен" (2:1)
29.8. 21,30 "Сервет" (Швейц) - "Челси" (Анг) (0:2)
29.8. 22 "Ларн" (СИ) - "Линкълн Ред Импс" (Гиб) (1:2)
29.8. 22 "Пушкаш Академи" (Унг) - "Фиорентина" (Ит) (3:3)
29.8. 22 "Бетис" (Исп) - "Кривбас" (Укр) (2:0)
В скоби са резултатите от първите срещи.
В черно са отборите, които влизат в групите.