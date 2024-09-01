"Берое" се подсили с трио

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"Берое" се похвали с нови три попълнения. Това са Мануел Монсеглио, Исмаел Ферер, Фелипе Чакартеги, които вече пътуват към Стара Загора, съобщиха от клуба.

Мануел Монсеглио е уругвайски атакуващ халф, който притежава и аржентински паспорт. 22-годишният футболист разтрогна договора си под наем с "Данубио".

Исмаел Ферер е дясно крило от Испания. 21-годишният футболист за последно игра за "Мурсия", за който вкара 2 гола в шестте си двубоя за клуба.

Фелипе Чакартеги пък играе на позицията ляв бек и ще бъде заместник на Жорди Говеа, който пое към "Олимпия" (Любляна). 26-годишният испанец за последно е бил част от испанския "Бадахос". Чакартеги е юноша на "Севиля".

Очаква се в следващите дни тримата футболисти да подпишат своите договори с "Берое", след което да бъдат официално представени.