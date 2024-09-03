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ЦСКА се размина с "Манчестър Юнайтед", падна се с белгийци в младежката ШЛ

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ЦСКА се падна с белгийския "Генк" във втория кръг на младежката Шампионска лига. Един от вариантите бе "Манчестър Юнайтед", но англичаните чакат победителя от "Жалгирис" (Вилнюс) и уелския ТНС и бяха изтеглени първи от предварително обявената група. След това дойде двойката "Динамо" (Киев) срещу победителя от "Линкълн Ред Импс" (Гибралтар) и "Марибор" (Словения). 

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