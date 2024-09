Транссексуална атлетка предизвика напрежение на паралимпийските игри

След скандалите с боксьорките Имане Хелиф и Лин Ю-Тин, които се състезаваха на олимпиадата в Париж, въпреки че не бяха преминали теста за полова идентичност, ново напрежение възникна на паралимпийските игри във френската столица.

Атлетката Валентина Петрило, участваща в щафетите на 200 и 400 метра, не успя да стигне до финалите, за разлика от гореспоменатите състезателки, които завоюваха медали, съобщава Vesti.

Петрило, на 51 години и със зрителни увреждания, е един от първите транссексуални атлети на Параолимпиадата. Преди 6 години тя беше Фабрицио, баща на две деца и носител на 11 титли в мъжките състезания.

Why all the anger about the inspirational Petrillo? The cheat community has never had this kind of visibility! Out and proud cheats like Petrillo prove the era of cheat-shaming is over. What a role model! I say we give Lance Armstrong his medals back and move on. #Cheats #NoShame pic.twitter.com/bvqhs3DexI — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 2, 2024

Петрило разказва, че преходът й към женска идентичност не е планиран. След започването на хормоналната терапия през 2018 година, тя е изпитала значителни физически и психически промени. Въпреки това, Петрило е получила разрешение от World Para Athletics да участва в състезанията при жените, тъй като нивата й на тестостерон отговарят на изискванията.

Това решение обаче предизвика критики от някои известни личности, включително писателката Дж. К. Роулинг, която я описа като "измамник". Въпреки опозицията, Петрило остава оптимистично настроена и продължава да се състезава на Параолимпийските игри в Париж.