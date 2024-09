Новак Джокович вече е в България, Григор го посрещна (Снимки)

Новак Джокович вече е на българска земя. Носителят на 24 трофея от Големия шлем и действащ олимпийски шампион пристигна за дългоочаквания благотворителен мач срещу Григор Димитров в София.

"Много се вълнувам. Винаги съм искал да направя нещо такова! Ще играем мач с Новак Джокович в Арена София. Всички сме в трескава подготовка. Важно е да споделя, че моята фондация е главен организатор. Всеки от нас е в еуфория. Надявам се всичко да мине както трябва и да се видим в България", коментира Григор пред bTV.

"Разбрахме се, че ще играя с него в България, когато имаме тази възможност и е удобно за двамата. Сега е времето. Очаквам с нетърпение този мач, тъй като никога не съм играл в България. Като култури сме доста сходни, както и като хора", допълни сърбинът.

Тази вечер Джокович бе посрещнат от Гришо и двамата позираха за снимка заедно с президента на родната снукър федерация - Олег Велинов.