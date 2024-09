Световна асоциация изтри всички плувания на Цанко Цанков.

Освен това WOWSA обяви, че нито едно следващо негово плуване няма да бъде ратифицирано, независимо от условията, в които е направено.

Дотам се стигна, след плуването му на 6 септември по река Дунав. Тогава 37-годишният Цанков обяви, че е преминал 108,250 км от видинското село Кошава до Козлодуй за 18 часа, 12 мин и 32 сек. без да спре или да докосва твърди предмети, което според него е световен рекорд. Действителността обаче се оказа доста по-различна.

"С незабавен ефект Цанко Цанков получава окончателна забрана за бъдещи ратификации на плуване от WOWSA. Това решение следва ясни доказателства за фалшифицирани GPS данни от неговия опит за преплуване на река Дунав на 6 септември 2024 г., които г-н Цанков и неговият екип не успяха да разгледат или обяснят", се казва в изявлението на световната асоциация

От WOWSA извадиха и списък с постижения и рекорди, които Цанко Цанков твърди, че е направил през годините, но които не са легитимни, а са или фалшификации или преувеличения.

Ето ги и тях:

1. Плуване в Бургаския залив (световен рекорд)

Твърдение: Цанко Цанков е първият човек, преплувал Бургаския залив на разстояние от около 44,7 км за 14:24:34

Проблем: Това е местно постижение с отразяване в българските медии. Това плуване бе извършено в неопренов костюм, който осигурява плаваемост и термично предимство. Официалните рекорди за плуване в открити води не признават плуване с неопренови костюми за рекордни цели.

Реалност: Това плуване не е потвърдено от международни организации за открити води, което го прави основно местно постижение, потвърдено от местните власти. .

2. 12-часово плуване в басейн (световен рекорд)

Твърдение: Цанков твърди, че е подобрил рекорда за 12-часово плуване, като е преплувал 50,6 км в 50-метров басейн на 22 август 2020 г. Така бил счупил рекорда на Мартин Стрел от 1996 г. В медиите се твърди, че „Рекордът ще бъде признат от Международната федерация по плуване (FINA), тъй като в басейна е монтирана специализирана лицензирана апаратура за проследяване на докосванията на Цанков на всеки 100 метра".

Проблем: Словенецът Мартин Стрел твърди, че е плувал 43 км през 1998 г., а не през 1996 г., когато е направил 41,2 км, но рекордите на Стрел също са декларирани от самия него и са само местно признати, но не и официално признати от Световните рекорди на Гинес (GWR) или други официални ръководни органи за плуване в открити води.

Реалност: Световните рекорди на Гинес нямат 12-часова категория. Те признават само 24-часово плуване в басейн за мъже и жени. Това плуване на Цанков не е потвърдено от международни организации за открити води, което го прави основно местно постижение. FINA (сега World Aquatics) не признава рекордите за 12-часово плуване в басейн. Официалните GWR рекорди за 24-часово плуване в 50-метров басейн са: мъже: 105,6 км от Велко Рогошич (Хър) през 2006 г.; жени: 96,4 км от Юлия Асташова (Рус) през 2011 г.

3. Многократен национален шампион

Твърдение: Цанков е многократен държавен шампион на Българи в девет индивидуални плувни дисциплини.

Реалност : Това твърдение е легитимно в рамките на България и представлява конкурентен успех на Цанков на национално ниво. Това са национални титли и не е задължително да корелират с международно признание или световни стандарти в рекордите за плуване в открити води.

4. Няма международна ратификация

Общ проблем: Твърденията на Цанков за независими рекорди по плуване в открити води не се признават от международни организации като MSF, WOWSA или дори Книгата за рекорди "Гинес". Неговите плувания, особено тези в неопренови костюми, са в противоречие с правилата, които управляват официалните световни рекорди за плуване в открити води. Нито едно от тези плувания не е ратифицирано от ръководни органи, които поддържат международните стандарти на спорта.

Местен фокус : Постиженията му се отразяват предимно в българските медии и печелят значителна местна подкрепа. Липсва им официално признание.

5. "Световен шампион по ледено плуване".

Твърдение: Цанко Цанков нарича себе си „световен шампион по ледено плуване".

Проблем: Това е подвеждащо, защото Цанков спечели категория във възрастова група на събитие на Международната асоциация по зимно плуване (IWSA), а не общата титла.

Обяснение: Има два основни ръководни органа за плуване в лед: Международната асоциация по зимно плуване (IWSA) и Международната асоциация по плуване в лед (IISA). Всеки има различни правила и нива на разпознаване. Победата на Цанков беше базирана на възрастова група по IWSA, но титлата „Световен шампион" предполага обща победа по IISA, която той не постигна.

6. Гибралтарско плуване

Твърдение: Цанков твърди, че е завършил три от плуванията на Oceans Seven, включително Гибралтарския проток

Проблем: Неговото плуване при Гибралтар беше с неопренов костюм , което е против правилата на Oceans Seven.

Обяснение: Oceans Seven е предизвикателство в открити води. Можете да плувате в Гибралтар с неопренов костюм, стига да желаете. Но плуването на Гибралтар на Цанков с неопренов костюм го дисквалифицира от официално признаване като част от Oceans Seven. Той продължава да претендира за това постижение в платформи като Instagram, където се нарича „Властелинът на Гибралтар".

По-широкият проблем включва модела на Цанко Цанков за преувеличаване на постиженията, като например наричането на себе си „Световен шампион по ледено плуване" и „Властелинът на Гибралтар".

Няма международно признат рекорд за категорията 12-часово плуване в басейн – съществува само самопровъзгласен рекорд от Мартин Стрел. Без подлежащо на проверка международно признание или придържане към стандартните правила, постиженията на Цанков остават с ограничена достоверност и непризнати от глобалната плувна общност в открити води.