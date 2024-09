Григор Димитров се присъедини към останалите от отбора на Европа за предстоящата купа "Лейвър" в Берлин.

Най-добрият ни тенисист, който участва в двубоя срещу Света в Чикаго през 2018 г., замени отказалия се Рафаел Надал (Исп).

Отборите на Европа и Света пред Бранденбургската врата в Берлин. Снимка: Х

Мачовете в Германия започват в петък.