Федерер се поинтересува как е Григор Димитров (видео)

На тренировка в берлинската зала "Убер Арена" преди участието си в купа "Лейвър" (мач между сборни отбори на Европа и света) българската звезда Григор Димитров се видя с емблемата на тениса Роджър Федерер, който е автор на идеята за това събитие.

Швейцарецът се поинтересува дали нашето момче е добре.

Причината - Федерер стана свидетел как заради контузия Григор не може да се противопостави на американеца Франсес Тиафо в 1/4-финала на US Open.

Димитров му отвърна, че сега е по-добре. Преди това двамата дружески се прегърнаха.

Тази вечер около 20 ч Григор ще стартира първия си мач в столицата на германия, а негов противник е чилиецът Алехандро Табило.