Кой кандидат за управата на волейболната федерация колко гласа получи, лидер е Петър Кънев

Българска федереация по Волейбол публикува колко гласа получи всеки един от 30-те кандидати за членове на Управителния съвет. Общото събрание, което се проведе в събота (28.09) в зала "Витоша" на парк хотел Витоша, преизбра като председател Любомир Ганев. Единственият му опонент Иван Сеферинов получи 42 гласа, което не го класира сред 17-те членове и така той не можа да участва в избора за президент.

Отново най-много гласове получи Петър Кънев. Бизнесменът бе избран впоследствие и за първи вицепрезидент. След него се нареди Ганев, а третата позиция зае досегашният член и председател на Комисията Национална волейболна лига - Мъже - Живко Желев.

Сериозен спор имаше за последната 17-ата позиция, където трима ги раздели само 1 глас - Милко Багдасаров, Николай Николов и Евгени Иванов.

Представяме ви кой от кандидатите колко гласа получи. Първите 17 са новите членове на УС:

1. Петър Кънев – 105

2. Любомир Ганев – 103

3. Живко Желев – 99

4. Станислав Николов - 97

5. Илия Динков - 93

6. Ивайло Константинов - 89

7. Борислав Кьосев – 87

8. Огнян Томов - 87

9. Александър Попов – 86

10. Деян Нинов – 80

11. Красимир Илиев – 76

12. Сашо Йовков - 75

13. Николай Иванов - 73

14. Димо Тонев - 68

15. Александър Иванов – 62

16. Велислав Йонев – 59

17. Милко Багдасаров – 52

18. Николай Николов - 51

19. Евгени Иванов – 50

20. Иван Сеферинов Димитров – 42

21. Христо Илиев - 42

22. Петромил Сотиров - 38

23. Мартин Стоев - 37

24. Мария Филипова – 32

25. Страшимира Симеонова - 31

26. Галя Димитрова – 24

27. Теодор Чипилов – 24

28. Юлиан Арнаудов - 14

29. Любомир Герасимов - 11

30. Николай Григоров - 7