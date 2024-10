Григор Димитров играе утре сутринта в Шанхай, китайските фенове го наричат Моята дама (Видео)

Григор Димитров ще трябва да изиграе утре мача си от третия кръг в Шанхай.

Съперник на най-добрия български тенисист е Алексей Попирин (Авл), който води 2:1 в баланса между двамата и спечели последната им среща в Монреал този сезон.

Ако не вали, двубоят от турнира "Мастърс 1000" трябва да е втори на корт 3. Програмата от 7,30 ч наше време откриват французите Гаел Монфис и Юго Юмбер.

Организаторите пуснаха в социалните мрежи забавно видео, в което разказват как китайските фенове наричат своите любими тенисисти. Повечето от звездите имат свои прякори и този на Григор Димитров е Моята дама. Обяснението - заради модерния му и елегантен стил на игра.

"Готин е", коментира бившият №3 в света.

Своите прякори научиха също Новак Джокович, Яник Синер, Александър Зверев, Данил Медведев, Каспер Рууд, Франсес Тиафо.