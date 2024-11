Специалната фланелка на ЦСКА с фурор в чужбина

Специалната фланелка, която беше представена от „армейците" в началото на седмицата, продължава да предизвиква удивление сред футболните почитатели и специалистите извън България. След загадъчната премиера пред българските фенове няколко от най-популярните страници за фенартикули обърнаха специално внимание на визията и детайлите на специалния продукт. Едни от тях бяха лидерите от Soccerbible с над 5,9 млн. последователи, които обърнаха специално внимание на продукта в своя публикация: „Понякога с дизайна си футболните фланелки надскачат ролята си на обикновени екипи и се превръщат в произведение на изкусвтото. Такава е фланелката на "Макрон" и ЦСКА."

В twitter от "They Think Kits All Over" (42.5 хил. последователи от цял свят) споделиха: „Една от тениските с най-невероятни детайли, които сме виждали".

Според наши източници от „Борисовата градина" с клуба са се свързали от световния лидер в бранша www.classicfootballshirts.co.uk с желание за сътрудничество и предлагане на продукта.

Междувременно от търговския екип на клуба работят усилено, за да доставят фланелка на всеки от поръчалите фенове, като повече от половината от всички 1948 броя вече са продадени.