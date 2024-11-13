Националът Филип Кръстев заложи на нова мениджърска агенция

Нова мениджърска агенция ще се грижи за интересите на футболния национал Филип Кръстев. 23-годишният офанзивен полузащитник на нидерландския "Зволе" подписа Leaderbrock Sports.
"Горд съм да се присъединя към семейството на Leaderbrock Sports. Да го направим заедно", написа Кръстев в социалните мрежи.
Клиенти на агенцията са асовете на "Барселона" Педри и Феран Торес, както и доста други играчи от Примера дивисион.
В годините след излизането му в чужбина Кръстев бе представляван от агента Николай Жейнов.