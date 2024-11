Легендата на "Барселона" на испанския национален отбор по футбол Андрес Иниеста, който наскоро прекрати кариерата си, вече е собственик на датски клуб.

Чраз неговата компания Never Say Never (NSN) бившият халф е закупил третодивизионния "Хелзингьор".

Клубът е основан през 2005 г. Отборът играе домакинските си мачове на стадион с капацитет около 4000 зрители.

През сезон 2017/2018 "Херзингьор" играе в елита на Дания.