Майк Тайсън след загубата: Не съм изненадан, това не е последната ми битка

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"Не се учудвам, че това се случи. Не съм се опитвал да доказвам нищо на никого, просто се радвам, че успях да се бия. Пол е добър боксьор. Това ли е краят на една кариера? Зависи от ситуацията. Не мисля, че това е последната ми битка", това каза Майк Тайсън след мача с Джейк Пол.

Бившият абсолютен световен шампион по бокс в тежка категория загуби мача с американския инфлуенсър Джейк Пол на боксова галавечер в Арлингтън (Тексас, САЩ).

Битката беше официална и продължи осем рунда, а 27-годишният Пол спечели с единодушно съдийско решение (80-72, 79-73, 79-73), съобщи БТА.

58-годишният боксьор допусна седмо поражение в кариерата си, в която има още 50 победи (44 с нокаут).

"Преди всичко, респект към Майк. Той е легенда! Ако не беше той, нямаше да сме тук. Беше трудна битка. Опитвах ли се да го нокаутирам? Опитах се да го нараня, но се страхувах, че той също ще ме нарани", коментира Пол след двубоя.