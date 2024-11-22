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Националите до 16 г. с 2 контроли срещу Сърбия в София

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Снимка: БФС

Юношеският национален отбор на България до 16 години се събира на лагер утре в Национална футболна база „Бояна".

Селекцията на треньора Петър Карачоров ще изиграе две контроли със Сърбия както следва:

България – Сърбия – 26/11/2024, 14:00, НФБ Бояна

България – Сърбия - 28/11/2024, 11:00, НФБ Бояна

Списък на повиканите футболисти:

Александър Валентинов Ценов - ПФК Левски София

Александър Николаев Вутов - ПФК Септември София

Александър Петров Ненков - ПФК Ботев Пловдив

Александър Пламенов Панайотов - ПФК Лудогорец Разград

Ангел Пламенов Тодоров - ПФК Ботев Пловдив

Андрей Евгениев Грозданов - ПФК Септември София

Андрей Пламенов Нешев - ПФК Левски София

Виктор Енчев Иванов - ПФК Септември София

Дариус Фестим Дуролари - ФК ЦСКА 1948

Димитър Маринов Маринов - ПФК Септември София

Димитър Николаев Кънев - ПФК Септември София

Ернан Емилов Ангелов - ПФК Левски София

Иво Ивков Ганчев - ПФК Ботев Пловдив

Кристиан Димитров Колев - ПФК Локомотив Пловдив

Максимилиан Йолиев Лазаров - ПФК Славия София

Мартин Петров Петков - ПФК Ботев Пловдив

Никола Станислав Калчев - ФК Аугсбург

Николай Николаев Попов - ПФК Лудогорец Разград

Павел Христов Кайряков - ПФК Славия София

Преслав Свиленов Стойков - ПФК Лудогорец Разград

Тимур Гюнай Мустафа – ПФК Лудогорец Разград

Ястиян Владиславов Георгиев - ПФК Лудогорец Разград

Снимка: БФС

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