Националите до 16 г. с 2 контроли срещу Сърбия в София

Юношеският национален отбор на България до 16 години се събира на лагер утре в Национална футболна база „Бояна".
Селекцията на треньора Петър Карачоров ще изиграе две контроли със Сърбия както следва:
България – Сърбия – 26/11/2024, 14:00, НФБ Бояна
България – Сърбия - 28/11/2024, 11:00, НФБ Бояна
Списък на повиканите футболисти:
Александър Валентинов Ценов - ПФК Левски София
Александър Николаев Вутов - ПФК Септември София
Александър Петров Ненков - ПФК Ботев Пловдив
Александър Пламенов Панайотов - ПФК Лудогорец Разград
Ангел Пламенов Тодоров - ПФК Ботев Пловдив
Андрей Евгениев Грозданов - ПФК Септември София
Андрей Пламенов Нешев - ПФК Левски София
Виктор Енчев Иванов - ПФК Септември София
Дариус Фестим Дуролари - ФК ЦСКА 1948
Димитър Маринов Маринов - ПФК Септември София
Димитър Николаев Кънев - ПФК Септември София
Ернан Емилов Ангелов - ПФК Левски София
Иво Ивков Ганчев - ПФК Ботев Пловдив
Кристиан Димитров Колев - ПФК Локомотив Пловдив
Максимилиан Йолиев Лазаров - ПФК Славия София
Мартин Петров Петков - ПФК Ботев Пловдив
Никола Станислав Калчев - ФК Аугсбург
Николай Николаев Попов - ПФК Лудогорец Разград
Павел Христов Кайряков - ПФК Славия София
Преслав Свиленов Стойков - ПФК Лудогорец Разград
Тимур Гюнай Мустафа – ПФК Лудогорец Разград
Ястиян Владиславов Георгиев - ПФК Лудогорец Разград