Микаела Шифрин няма да постигне историческата си победа №100 за световната купа по ски през този уикенд.

Суперзвездата от САЩ не завърши гигантския слалом в Килингтън, а заради леки наранявания при падане отказа участие в слалома в неделя.

Олимпийската шампионка има охлузвания и предпочита да не рискува, но успокои всички, че е добре.

"Не мога да се двига нормално и съжалявам, че ви изплаших. Благодаря за подкрепата", каза 29-годишната Шифрин във видео от стая в болница.