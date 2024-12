Григор Димитров в любовно писмо до тениса: Благодаря ти за всичко! (Видео)

Григор Димитров е поредната звезда, която се включи в рубриката на АТП "Любовно писмо до тениса". Ето какво послание изпрати 10-ият в света в специален клип.

"Скъпи тенис! Аз и ти имаме дълга любовна история! Запознах се с теб, когато бях на три години, с много малка ракета, подарък от майка ми. Първото ми взаимодействие с теб бе, когато удрях топката по една много разбита стена в моя роден град. Нашето пътуване направи рязък завой, когато стъпих на корта с баща ми, който всъщност ме научи как да играя, за което аз съм изключително благодарен. Нашите години заедно се изпълниха с много любов, разбити сърца, вълнение и жестоки моменти. Винаги ще съм ти благодарен за това, което донесе не само в живота ми, но и в сърцето ми... Беше любов от пръв поглед, но го разбрах по-късно. Не бе нещо като: "О, боже, току-що се влюбих". Просто тази любов витаеше някъде наоколо и не погледнах повече назад, защото никога не е било нужно да си задавам въпроса "Харесва ли ми всичко това или не?" Помня, когато бях на 11 години и спечелих турнир, май във Франция. Прибрах се вкъщи и гледах трофея, а когато родителите ми се прибраха, им казах: "Ще се занимавам с това". Мисля, че това беше повратната точка в живота ми.

Тенис, ти понякога ми разбиваш сърцето. Не съм сигурен дали трябва да съм ти благодарен за това, но ти благодаря! Моментите на разочарования са тези, през които трябва да преминавам и да се уча от тях, защото тенисът използва езика на живота.

Най-запомнящият се момент с теб, тенис... Не знам откъде да започна... От спечелването на европейското първенство, когато бях на 14, през титлите от "Големият шлем" при юношите, невероятните точки срещу някои от най-великите тенисисти и спечелването на важни и специални за мен турнири. За каквото и да си помисля, на лицето ми изгрява огромна усмивка. Това го дължа на теб. Продължавай в същия дух, тенис! С любов, Григор".