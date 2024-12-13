Ето всички групи от квалификациите в зона "Европа" за световното през 2026 г.

Жребий за световните квалификации в зона "Европа" за мондиал 2026:
Група А:
Победителят от Италия/Германия
Словакия
Северна Ирландия
Люксембург
Група B:
Швейцария
Швеция
Словения
Косово
Група С:
Загубилият от Португалия/Дания
Гърция
Шотландия
Беларус
Група D:
Победителят от Франция/Хърватия
Украйна
Исландия
Азербейджан
Група E:
Победителят от Испания/Нидерландия
Турция
Грузия
БЪЛГАРИЯ
Група F:
Победителят от Португалия/Дания
Унгария
Ирландия
Армения
Група G:
Загубилият от Испания/Нидерландия,
Полша
Финландия
Литва
Малта
Група H:
Австрия
Румъния
Босна и Херцеговина
Кипър
Сан Марино
Група I:
Загубилият от Италия/Германия
Норвегия
Израел
Естония
Молдова
Група J:
Белгия
Уелс
Северна Македония
Казахстан
Лихтенщайн
Група K:
Англия
Сърбия
Албания
Латвия
Андора
Група L:
Загубилият от Франция/Хърватия
Чехия
Черна гора
Фарьорски острови
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