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Ето всички групи от квалификациите в зона "Европа" за световното през 2026 г.

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Трофеят за световен шампион, а вдясно в купата с топките с отборите от 4-а урна, между които и България. Снимка: x.com/fifacom

Жребий за световните квалификации в зона "Европа" за мондиал 2026:

Група А:

Победителят от Италия/Германия

Словакия

Северна Ирландия

Люксембург

Група B:

Швейцария

Швеция

Словения

Косово

Група С:

Загубилият от Португалия/Дания

Гърция

Шотландия

Беларус

Група D:

Победителят от Франция/Хърватия

Украйна

Исландия

Азербейджан

Група E:

Победителят от Испания/Нидерландия

Турция

Грузия

БЪЛГАРИЯ

Група F:

Победителят от Португалия/Дания

Унгария

Ирландия

Армения

Група G:

Загубилият от Испания/Нидерландия,

Полша

Финландия

Литва

Малта

Група H:

Австрия

Румъния

Босна и Херцеговина

Кипър

Сан Марино

Група I:

Загубилият от Италия/Германия

Норвегия

Израел

Естония

Молдова

Група J:

Белгия

Уелс

Северна Македония

Казахстан

Лихтенщайн

Група K:

Англия

Сърбия

Албания

Латвия

Андора

Група L:

Загубилият от Франция/Хърватия

Чехия

Черна гора

Фарьорски острови

Гибралтар

Трофеят за световен шампион, а вдясно в купата с топките с отборите от 4-а урна, между които и България. Снимка: x.com/fifacom

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