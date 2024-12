Григор Димитров завърши 11-и по спечелени пари (Видео)

Григор Димитров приключи един от най-успешните сезони в кариерата си и за втори път завърши в топ 10 на световната ранглиста.

Резултатите на корта осигуриха на най-добрия български тенисист в историята и добри доходи от награден фонд.

В класацията по спечелени пари през годината Димитров заема завидното 11-о място. Посочените цифри включват бонусите за представянето на играчите в турнирите от категориите “Мастърс 1000” и АТП 500.

Григор има общо 3 759 106 долара, като в тази сума не влизат приходите от рекламни договори. В момента бившият №3 в света е лице на Lacoste за екипировка, както и на Wilson за ракетите. Освен това е акционер в швейцарската фирма за часовници Bianchet, какъвто носи винаги. Има и договор с една от водещите банки в България, за да рекламира финансова услуга.

Само от споменатите бонуси Димитров взема 573 050 долара и по този показател е на 10-о място. През сезона той стигна финал на “Мастърс 1000” в Маями.

Начело в класацията по пари е №1 в света Яник Синер с 19 735 703 долара. Следват Александър Зверев (11 501 623), Карлос Алкарас (10 358 429), Тейлър Фриц(8 250 064), Данил Медведев (6 519 660), Каспер Рууд (5 744 515), Андрей Рубльов (5 589 848), Новак Джокович (4 421 915), Алекс де Минор (4 352 277), Стефанос Циципас (4 293 441).

Григор Димитров вече направи тренировка в Бризбейн, където през миналата година спечели титлата.