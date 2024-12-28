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"Локо" (Сф) се раздели с един от капитаните си

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Валентин Николов

Валентин Николов вече не е част от "Локомотив" (София), написаха във фейсбука на тима от "Надежда".

"Договорът на капитана на "Локомотив" Валентин Николов изтече и до подновяване не се стигна. Николов е юноша на клуба и изигра 115 мача за първия отбор, а през тази година носи и капитанската лента.

 Вальо е изключително трудолюбиво и възпитано момче с голямо "червено-черно" сърце. Всички в клуба му благодарим за времето прекарано в "Локомотив" и искрено му пожелаваме много здраве, щастие и успехи в личен и професионален план", гласи анонсът.

Преди това "червено-черния" тим се разделиха с македонския бранител Диме Димов, френският десен бек Стефан Ламбезе и френското дясно крило Стив Траоре.

Валентин Николов

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