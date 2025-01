Алберт Попов: Чаках от дълго време тази мечта да се сбъдне! (Снимки+видео)

Звездата ни в алпийските ски Алберт Попов, разбираемо, бе много развълнуван след първата си победа за световната купа, до която стигна на емблематично място - Мадона ди Кампильо. Състезанието в италианския зимен център е една от класиките в дисциплината, а досега българинът имаше там 10-о място.

"Това е сбъдната мечта, наистина. Чаках я от много време. За това съм щастлив, че стана реалност точно тук в Мадона ди Кампильо. Обичам това състезание, обичам пистата, обичам хората тук. Благодаря ви много за подкрепата.

Искахме да бъдем в топ форма през януари. Това беше целта. Първо състезание за годината, първа победа. Всичко е невероятно. Благодаря на екипа си, на семейството си, на дъщеря си Кая. Това е за всички вас", сподели Алберт в интервюто след състезанието.

Алберт Попов

