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19-годишен американец с родители от Виетнам изхвърли Данил Медведев от Australian Open

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Лърнър Тиен изхвърли бившия №1 в света Данил Медведев от Australian Open. Снимка: Ройтерс

Лърнър Тиен е роден в Ървайн, Калифорния. Играе за САЩ, но родителите му са емигранти от Виетнам.

19-годишният тенисист е двукратен финалист в турнири от "Големият шлем" при юношите. А вече може да се похвали и с голям успех при мъжете. В откритото на Австралия Тиен отстрани бившия №1 в света Данил Медведев. Преди година руснакът игра финал в Мелбърн.

Представителят на САЩ спечели 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) в дългия тайбрек в мач, завършил в 3 часа сутринта местно време. 

В третия кръг Тиен ще играе с френския скандалджия Корентен Муте. 

Лърнър Тиен изхвърли бившия №1 в света Данил Медведев от Australian Open. Снимка: Ройтерс

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