"Черноморец" отпрати бивш халф на "Гьозтепе"

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Офанзивният халф Окан Сарачоглу, който има мачове за "Гьозтепе", но не се е засякъл с настоящия наставник Станимир Стоилов е бил отпратен от бургаския "Черноморец".

Турчинът, дошъл в Бургас със съдействието на Златко Янков и мениджъра Ибрахим Куруджу рита в две контроли за "акулите", но в тях не е впечатлил треньора Ангел Стойков.

От "Черноморец" в посока Узбекистан поема украинския халф Олексей Геловани, получил солидно предложение от елитен тим от бившата съветска република.

"Акулите" срещат елитния "Спартак" (Варна) в контролен мач в сряда на стадиона в Каблешково.