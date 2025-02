Волейболни таланти на България със силни мачове в САЩ (Видео)

Пореден силен мач в колежанското първенство на САЩ направи волейболният талант на България" Кристиян Титрийски.

19-годишният диагонал поведе „Хавай" към победа и във второто гостуване на университета „Бригъм Йънг", спечелено с 3:1 (25:18, 25:22, 22:25, 25:22).

Титрийски бе най-резултатен с 25 точки (1 ас, 7 блока).

Шампионът с "Левски" за миналия сезон спаси и 7 топки в защита при 8-ия успех от 8 мача на тима си в конференцията The Big West.

С пълен актив от 8 победи в нея продължава и „Лонг Бийч", за който първи силен мач направи Александър Къндев, а отново солидно се представи още едно наше момче - Симеон Николов.

При победата над „Белмонт Аби" с 3:0 (25:17, 25:14, 25:20) първият стана топреализатор със 17 точки (3 аса, 3 блока). Мони бе втори с 11 (3 аса, 1 блок). 18-годишният разпределител пласира успешно 23 топки и спаси 9 в защита.

В игра се появи и третият юноша на "Левски" в „Лонг Бийч" – Лазар Бучков. Центърът завърши с 4 точки (1 блок).

