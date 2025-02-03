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Спорт по телевизията днес

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Снимка: Ройтерс

14,00 ч Тенис, турнир за мъже в Ротердам MAX sport 1

16,00 ч Футбол Ал Аин - Ал Раян Нова спорт

18,00 ч Футбол, Естеглал - Ал Шорта Нова спорт

18,00 ч Футбол, Ал Сад - Ал Ахли Диема спорт 2

20,00 ч Футбол, Ал Насър - Ал Уасъл Нова спорт

20,30 ч Тенис, турнир за мъже в Ротердам MAX sport 1

21,30 ч Футбол, Леванте - Ферол MAX sport 2

21,45 ч Футбол, Каляри - Лацио MAX sport 3

22,00 ч Футбол, Жирона - Лас Палмас MAX sport 4

22,00 ч Футбол, Челси - Уест Хем Диема спорт 2

22,00 ч Футбол, Мидълзбро - Съндърланд Диема спорт 3

22,45 ч Футбол, Рио Аве - Порто RING

2,30 ч NHL, Нешвил - Отава MAX sport 1

3,00 ч Тенис, турнир за мъже в Далас MAX sport 2

5,00 ч Тенис, турнир за мъже в Далас MAX sport 2

Снимка: Ройтерс
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