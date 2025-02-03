14,00 ч Тенис, турнир за мъже в Ротердам MAX sport 1
16,00 ч Футбол Ал Аин - Ал Раян Нова спорт
18,00 ч Футбол, Естеглал - Ал Шорта Нова спорт
18,00 ч Футбол, Ал Сад - Ал Ахли Диема спорт 2
20,00 ч Футбол, Ал Насър - Ал Уасъл Нова спорт
20,30 ч Тенис, турнир за мъже в Ротердам MAX sport 1
21,30 ч Футбол, Леванте - Ферол MAX sport 2
21,45 ч Футбол, Каляри - Лацио MAX sport 3
22,00 ч Футбол, Жирона - Лас Палмас MAX sport 4
22,00 ч Футбол, Челси - Уест Хем Диема спорт 2
22,00 ч Футбол, Мидълзбро - Съндърланд Диема спорт 3
22,45 ч Футбол, Рио Аве - Порто RING
2,30 ч NHL, Нешвил - Отава MAX sport 1
3,00 ч Тенис, турнир за мъже в Далас MAX sport 2
5,00 ч Тенис, турнир за мъже в Далас MAX sport 2