8-и легионер взе "Крумовград" през зимата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Крумовград" продължава да пълни състава си с чужденци през зимата, като привлече в отбора си португалския футболист Тиаго Андре Перейра Вейга, съобщиха от клуба.

Крумовградчани привличат 24-годишния офанзивен играч с трансферно споразумение с втородивизионния "Оливейрензе".

Португалецът стана поредният чужденец, който подсилва Крумовград през зимата, след Адриан Кова, Питър Гуинари, Санаси Махамаду, Малик Ндур, Йоаким Карсела, Иманол Алонсо Хименес и Каталин Иту. В тима бяха привлечени още българите Иван Василев, Георги Търтов, Радослав Узунов и Архан Исуф.