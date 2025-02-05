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8-и легионер взе "Крумовград" през зимата

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Снимка: "Крумовград"

"Крумовград" продължава да пълни състава си с чужденци през зимата, като привлече в отбора си португалския футболист Тиаго Андре Перейра Вейга, съобщиха от клуба.

Крумовградчани привличат 24-годишния офанзивен играч с трансферно споразумение с втородивизионния "Оливейрензе".

Португалецът стана поредният чужденец, който подсилва Крумовград през зимата, след Адриан Кова, Питър Гуинари, Санаси Махамаду, Малик Ндур, Йоаким Карсела, Иманол Алонсо Хименес и Каталин Иту. В тима бяха привлечени още българите Иван Василев, Георги Търтов, Радослав Узунов и Архан Исуф.

Снимка: "Крумовград"

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