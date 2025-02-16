Световната федерация по борба плаща лагер за юношите на България в Париж

Националният отбор на България за юноши свободна борба заминава утре на лагер сбор в Париж, Франиця, в института ИНСЕП по линия на ilejflkdjd beoe,d[rs. Те ще останат там до 28 февруари, а престоят им ще бъде поет от UWW.

Това е част подготовката за eвропейското първенство U23 (8 - 14 март, Тирана, Албания).

ЕТО СЪСТАВЪТ:

кат. 57 кг - Ивайло Тисов, "Локомотив", Пловдив

кат. 65 кг - Ердал Галип, "Черноморец-св.борба", Бургас

кат. 74 кг - Иван Стоянов, "Берое", Стара Загора

кат. 79 кг - Айкан Сеид, "НСА-Васил Левски", София

кат. 92 кг - Радомир Стоянов, "Берое", Стара Загора

кат. 125 кг - Георги Иванов, "Димитровград", Димитровград

треньор - Мариян Стойнев

Девойките ще провдат лагер в град Тетевен.