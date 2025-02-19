Килиан Мбапе се шегува със съотборници в "Реал" на тренировка преди днешния реванш от плейофния кръг за влизане в 1/8-финалите на Шампионската лига срещу "Манчестър Сити" в Мадрид. Носителят на трофея има аван от 3:2, постигнат на английска земя. Снимка: Ройтерс