12,00 ч Футбол, „Улсан" - „Шандонг" „Нова спорт"
12,00 ч Футбол, „Санфрече" - „Нам Дин" „Диема спорт" 3
12,50 ч Колоездене, обиколка на ОАЕ Eurosport 2
13,30 ч Тенис, турнир за мъже в Доха MAX sport 1
14,00 ч Футбол, „Банкок Ю" - „Сидни" „Нова спорт"
14,00 ч Футбол, „Шанхай П" - „Йокохама" „Диема спорт" 2
15,00 ч Колоездене, обиколка на Андалусия Eurosport 2
16,05 ч Биатлон, СП в Ленцерхайде Eurosport 1
17,00 ч Колоездене, обиколка на Алгарве Eurosport 2
18,00 ч Футбол, „Шабаб ал Ахли" - „Ал Вехрат" „Диема спорт" 2
19,45 ч Футбол, „Борусия" (Д) - „Спортинг" bTV Action
20,00 ч Футбол, „Ал Тавон - „Ал Уакра" „Нова спорт"
21,30 ч Тенис, турнир за мъже в Рио де Жанейро MAX sport 1
21,30 ч Футбол, „Астън Вила" - „Ливърпул" „Диема спорт" 2
22,00 ч Футбол, „Реал" - „Манчестър С" bTV Action
22,00 ч Футбол, „Айндховен" - „Ювентус" RING
2,00 ч Тенис, турнир за мъже в Рио де Жанейро MAX sport 1