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Спорт по телевизията днес

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Килиан Мбапе се шегува със съотборници в "Реал" на тренировка преди днешния реванш от плейофния кръг за влизане в 1/8-финалите на Шампионската лига срещу "Манчестър Сити" в Мадрид. Носителят на трофея има аван от 3:2, постигнат на английска земя. Снимка: Ройтерс

12,00 ч Футбол, „Улсан" - „Шандонг" „Нова спорт"

12,00 ч Футбол, „Санфрече" - „Нам Дин" „Диема спорт" 3

12,50 ч Колоездене, обиколка на ОАЕ Eurosport 2

13,30 ч Тенис, турнир за мъже в Доха MAX sport 1

14,00 ч Футбол, „Банкок Ю" - „Сидни" „Нова спорт"

14,00 ч Футбол, „Шанхай П" - „Йокохама" „Диема спорт" 2

15,00 ч Колоездене, обиколка на Андалусия Eurosport 2

16,05 ч Биатлон, СП в Ленцерхайде Eurosport 1

17,00 ч Колоездене, обиколка на Алгарве Eurosport 2

18,00 ч Футбол, „Шабаб ал Ахли" - „Ал Вехрат" „Диема спорт" 2

19,45 ч Футбол, „Борусия" (Д) - „Спортинг" bTV Action

20,00 ч Футбол, „Ал Тавон - „Ал Уакра" „Нова спорт"

21,30 ч Тенис, турнир за мъже в Рио де Жанейро MAX sport 1

21,30 ч Футбол, „Астън Вила" - „Ливърпул" „Диема спорт" 2

22,00 ч Футбол, „Реал" - „Манчестър С" bTV Action

22,00 ч Футбол, „Айндховен" - „Ювентус" RING

2,00 ч Тенис, турнир за мъже в Рио де Жанейро MAX sport 1

Килиан Мбапе се шегува със съотборници в "Реал" на тренировка преди днешния реванш от плейофния кръг за влизане в 1/8-финалите на Шампионската лига срещу "Манчестър Сити" в Мадрид. Носителят на трофея има аван от 3:2, постигнат на английска земя. Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

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