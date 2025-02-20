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Спорт по телевизията днес

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Александър Везенков повежда днес България срещу Швеция в решителна квалификация за ЕвроБаскет 2025.

12,00 ч Голф MAX sport 2

12,00 ч Футбол, „Джонбук" - „Порт" „Диема спорт" 3

12,50 ч Колоездене, обиколка на ОАЕ Eurosport 2

13,30 ч Тенис, турнир за мъже в Доха MAX sport 1

14,00 ч Футбол, „Лайън С" - „Муантонг Ю" „Нова спорт"

15,00 ч Колоездене, обиколка на Андалусия Eurosport 2

17,00 ч Колоездене, обиколка на Алгарве Eurosport 2

17,05 ч Биатлон, СП в Ленцерхайде Eurosport 1

18,30 ч Волейбол, „Жешув" - „Щутгарт" MAX sport 2

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,30 ч Баскетбол, България – Швеция „Нова спорт"

19,30 ч Футбол, ФКСБ – ПАОК RING

19,30 ч Баскетбол, Латвия – Испания „Диема спорт"

19,30 ч Баскетбол, Турция – Италия „Диема спорт" 3

19,45 ч Футбол, „Рома" - „Порто" bTV Action

19,45 ч Футбол, „Галатасарай" - АЗ MAX sport 3

19,45 ч Футбол, „Бодьо/Глимт" - „Твенте" MAX sport 4

20,00 ч Баскетбол, Черна гора – Германия „Диема спорт" 2

21,30 ч Тенис, турнир за мъже в Рио де Жанейро MAX sport 1

21,30 ч Волейбол, „Падуа" - „Чивитанова" MAX sport 2

22,00 ч Футбол, „Реал С" - „Мидтиланд" bTV Action

22,00 ч Футбол, „Аякс" - „Юнион Сен Жилоа" RING

22,00 ч Футбол, „Андерлехт" - „Фенербахче" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, „Панатинайкос" - „Викингур" MAX sport 4

23,00 ч Голф Eurosport 2

2,00 ч Тенис, турнир за мъже в Рио де Жанейро MAX sport 1

2,30 ч Футбол, „Расинг" - „Ботафого" MAX sport 4

3,00 ч Хокей на лед, САЩ – Канада MAX sport 2

Александър Везенков повежда днес България срещу Швеция в решителна квалификация за ЕвроБаскет 2025.
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