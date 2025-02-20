12,00 ч Голф MAX sport 2
12,00 ч Футбол, „Джонбук" - „Порт" „Диема спорт" 3
12,50 ч Колоездене, обиколка на ОАЕ Eurosport 2
13,30 ч Тенис, турнир за мъже в Доха MAX sport 1
14,00 ч Футбол, „Лайън С" - „Муантонг Ю" „Нова спорт"
15,00 ч Колоездене, обиколка на Андалусия Eurosport 2
17,00 ч Колоездене, обиколка на Алгарве Eurosport 2
17,05 ч Биатлон, СП в Ленцерхайде Eurosport 1
18,30 ч Волейбол, „Жешув" - „Щутгарт" MAX sport 2
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1
19,30 ч Баскетбол, България – Швеция „Нова спорт"
19,30 ч Футбол, ФКСБ – ПАОК RING
19,30 ч Баскетбол, Латвия – Испания „Диема спорт"
19,30 ч Баскетбол, Турция – Италия „Диема спорт" 3
19,45 ч Футбол, „Рома" - „Порто" bTV Action
19,45 ч Футбол, „Галатасарай" - АЗ MAX sport 3
19,45 ч Футбол, „Бодьо/Глимт" - „Твенте" MAX sport 4
20,00 ч Баскетбол, Черна гора – Германия „Диема спорт" 2
21,30 ч Тенис, турнир за мъже в Рио де Жанейро MAX sport 1
21,30 ч Волейбол, „Падуа" - „Чивитанова" MAX sport 2
22,00 ч Футбол, „Реал С" - „Мидтиланд" bTV Action
22,00 ч Футбол, „Аякс" - „Юнион Сен Жилоа" RING
22,00 ч Футбол, „Андерлехт" - „Фенербахче" MAX sport 3
22,00 ч Футбол, „Панатинайкос" - „Викингур" MAX sport 4
23,00 ч Голф Eurosport 2
2,00 ч Тенис, турнир за мъже в Рио де Жанейро MAX sport 1
2,30 ч Футбол, „Расинг" - „Ботафого" MAX sport 4
3,00 ч Хокей на лед, САЩ – Канада MAX sport 2